«Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής ομιλίας του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, στην οποία εμφανίστηκε με πρησμένο και κατακόκκινο μάτι. Το συμβάν έλαβε χώρα στη στρατιωτική βάση του Ιστρ, στη νότια Γαλλία, και ο Μακρόν έσπευσε να καθησυχάσει το ακροατήριο, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για κάτι «εντελώς ακίνδυνο».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων, εμφανίστηκε φορώντας γυαλιά ηλίου. Θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε έναν πιο ελαφρύ τόνο, αστειευόμενος για την εμφανώς ερεθισμένη κατάσταση του ματιού του. Επιστρατεύοντας το χιούμορ του, ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε: «Δείτε το απλώς ως μια ακούσια αναφορά στο Eye of the Tiger. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι δείγμα αποφασιστικότητας».

Η χιουμοριστική αυτή δήλωση παρέπεμπε στο γνωστό τραγούδι της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor, που έγινε παγκοσμίως διάσημο μέσα από την ταινία Rocky III του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε που υποδυόταν τον θρύλο Ρόκι Μπαλμπόα.

Πέραν του σύντομου χιουμοριστικού διαλείμματος, ο Εμανουέλ Μακρόν επικεντρώθηκε στην ομιλία του στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 2026. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον επιταχυνόμενο επανεξοπλισμό της Γαλλίας, στη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και στην απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία, ως ένδειξη έμπρακτης υποστήριξης προς τη Δανία.



Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Μακρόν: