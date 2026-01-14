Περισσότεροι από 388 εκατομμύρια χριστιανοί στον κόσμο «βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρούς διωγμούς και διακρίσεις λόγω της πίστης τους» το 2025, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Portes Ouvertes (Ανοιχτές Πόρτες) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Πρόκειται για αύξηση κατά 8 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι ο Νταβίντ Εμερλέν, γενικός διευθυντής της Portes Ouvertes για τη Γαλλία και το Βέλγιο, εκφράζοντας τη λύπη του γι’ αυτό το «επίπεδο ρεκόρ».

Αυτή η προτεσταντική ΜΚΟ διευκρινίζει πως ο αριθμός αυτός «δεν σημαίνει ότι 388 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται άμεσα, αλλά ότι ζουν σε περιφέρειες όπου γίνονται σοβαροί διωγμοί».

Η καθολική ένωση «Βοήθεια στην Εκκλησία που Αγωνίζεται» (Aide à l’Église en Détresse – AED) εκτιμούσε το Νοέμβριο ότι «413 εκατομμύρια χριστιανοί ζουν σε χώρες όπου η θρησκευτική ελευθερία δεν γίνεται σεβαστή και 280 εκατομμύρια είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε διωγμούς».

Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2025, η Portes Ouvertes κατέγραψε 4.849 χριστιανούς που σκοτώθηκαν, 4.712 που φυλακίστηκαν και 3.632 εκκλησίες που στοχοθετήθηκαν.

«Είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιοι δύο χριστιανοί υποχρεώθηκαν να διαφύγουν από τη χώρα τους» εξαιτίας διωγμού, προστίθεται στην έκθεση, στην οποία αναφέρονται επίσης 4.055 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας.

Η Βόρεια Κορέα, όπου «η πίστη στον Θεό θεωρείται προδοσία έναντι του καθεστώτος», παραμένει πρώτη στην κατάταξη και ακολουθούν η Σομαλία, όπου η επιβίωση αυτών που έχουν ασπασθεί το χριστιανισμό «εξαρτάται από την απόλυτη ανωνυμία τους», και η Υεμένη, σύμφωνα με την έκθεση.

«Από το 2015, η υποσαχάρια Αφρική είναι η πρώτη περιφέρεια του κόσμου όπου οι χριστιανοί σκοτώνονται εξαιτίας της πίστης τους», με 4.491 συνολικά. «Όμως είναι η περιφέρεια όπου υπάρχουν οι περισσότεροι χριστιανοί», υπογραμμίζει ο Γκιγιόμ Γκενέκ, εκ των διευθυντών της ΜΚΟ.

Χίλιες εκκλησίες στοχοθετήθηκαν στη Νιγηρία καθώς και στην Κίνα, η οποία εντείνει την πολιτική της για να «εξημερώσει» τον χριστιανισμό, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Οι περισσότεροι φυλακισμένοι χριστιανοί (2.192) βρίσκονται στην Ινδία, βάσει «νόμων κατά του προσηλυτισμού».

Επίσης, η Συρία πέρασε από τη 18η στην 6η θέση του καταλόγου.

Με βάση 84 κριτήρια και με τη βοήθεια 5.000 ανθρώπων, η ΜΚΟ δημοσιεύει κάθε χρόνο, από το 1993, αυτό τον «παγκόσμιο κατάλογο» των διωγμών των χριστιανών, οι οποίοι κυμαίνονται από τον εξοστρακισμό μέχρι τη βία.

Κάποιους από τους αριθμούς της είχαν επικαλεσθεί πέρυσι οι Αμερικανοί συντηρητικοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να επέμβει στρατιωτικά στη Νιγηρία λόγω του διωγμού των χριστιανών – ισχυρισμός που απορρίπτεται από τις νιγηριανές αρχές και από ερευνητές.

Πάνω σ’ αυτό το περίπλοκο ζήτημα, όπου μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται κίνητρα θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά, η ΜΚΟ υπερασπίζεται τη μεθοδολογία της και διαβεβαιώνει ότι δεν προσμετρά παρά τις περιπτώσεις για τις οποίες είναι βέβαιη ότι οι διώξεις έχουν πράγματι στόχο τους χριστιανούς.

Αν η βία «δεν συνδέεται με την πίστη τους» ή αν «υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο που υποφέρει ο υπόλοιπος πληθυσμός», τότε «δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για διωγμό», διαβεβαιώνει. «Αρνούμαστε την πολιτική εργαλειοποίηση των ερευνών μας, αλλά οι αριθμοί μας είναι δημόσιοι και επιμένουμε σ’ αυτούς», τόνισε ο Εμερλέν.