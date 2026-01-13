Με σκληρή γλώσσα το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταγγέλλει νέα «ρωσική επίθεση» κατά του κ.κ. Βαρθολομαίου, σημειώνοντας πως αυτή τη φορά προέρχεται από κρατικές υπηρεσίες της Ρωσίας.

Στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι από το 2018, όταν αποφασίστηκε η παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία έχει επιλέξει να μη σχολιάζει τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, στάση που τηρεί και τώρα, διαμηνύοντας πως τα «ευφάνταστα σενάρια», οι «ψευδείς ειδήσεις» και οι «κατασκευασμένες πληροφορίες» δεν πρόκειται να ανακόψουν τη διακονία και την οικουμενική αποστολή της.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Η επίθεση της Μόσχας

Επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίου εξαπέλυσε η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη μάχη που ξέσπασε μετά την ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό τόπο με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τόνισε το γραφείο Τύπου της SVR, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.