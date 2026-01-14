Η Κλοντέτ Κόλβιν, η οποία στα δεκαπέντε της χρόνια, το 1955, έγινε σύμβολο του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο σε λευκό επιβάτη στην Αλαμπάμα—εννιά μήνες πριν πράξει το ίδιο η Ρόζα Παρκς—πέθανε σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν στη νεκρολογία της εκλιπούσας.

Η Κόλβιν ήταν μόλις 15 ετών όταν, στις 2 Μαρτίου 1955, επέστρεφε στο σπίτι της με ένα λεωφορείο της πόλης Μοντγκόμερι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο οδηγός της ζήτησε να παραχωρήσει τη θέση της σε έναν λευκό επιβάτη. Εκείνη έκανε το αδιανόητο για την εποχή και αρνήθηκε να υπακούσει την εντολή.

Η Κόλβιν συνελήφθη εκείνη την ημέρα και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση και ξυλοδαρμό αξιωματικού, ανάρμοστη συμπεριφορά και παραβίαση του κανονισμού φυλετικού διαχωρισμού στα λεωφορεία.

Το ντοκιμαντέρ Sitting for Justice δείχνει τα παρασκήνια του πώς ξεκίνησε η Απεργία των Λεωφορείων του Μοντγκόμερι. (Πηγή: WSFA 12 News)

Μιλώντας για τη σύλληψή της δεκαετίες αργότερα, η Κόλβιν δήλωσε στο WSFA 12 News: «Δεν πίστευα ότι θα με συνέλαβαν. Ήξερα ότι κάτι θα συμβεί». Πρόσθεσε: «Οι περισσότεροι με ρωτούν γιατί δεν σηκώθηκα όταν ο οδηγός του λεωφορείου μου ζήτησε να σηκωθώ. Λέω ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ γιατί η ιστορία με είχε κολλήσει στη θέση μου».

Παρά την τολμηρή της στάση, οι ενέργειες της Κόλβιν δεν προσέλκυσαν αμέσως την προσοχή της χώρας. Αυτό δεν συνέβη παρά εννιά μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1955, όταν η Ρόζα Λ. Παρκς πήρε την ίδια συνειδητή απόφαση σε λεωφορείο του Μοντγκόμερι. Οι πράξεις της Παρκς ήταν αυτές που πυροδότησαν την Απεργία των Λεωφορείων.

«Νομίζω ότι [η NAACP] έψαχνε το κατάλληλο άτομο», εξήγησε η Κόλβιν το 2015, «το πρόσωπο ολόκληρου του κινήματος».

Πολλοί υπέθεταν ότι αυτό είχε να κάνει με την ηλικία της και μια εγκυμοσύνη λίγο μετά τη σύλληψή της. Ακόμη και ο δικηγόρος Fred Gray, που εκπροσωπούσε τόσο την Κόλβιν όσο και τη Ρόζα Παρκς στα δικαστήρια, δήλωσε σε εκείνη τη συνέντευξη ότι όλα ήταν θέμα timing.

«Κανείς δεν έκανε ό,τι έκανε για να αναγνωριστεί», τόνισε ο Gray.

«Η κ. Κόλβιν είναι μία από τους δύο επιζώντες της υπόθεσης Browder εναντίον Gayle στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Είναι γνωστή για τον σημαντικό της ρόλο στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι, Αλαμπάμα, το 1956. Είναι μία από τις τέσσερις μαύρες γυναίκες ενάγουσες, μαζί με τις Aurelia Browder, Susie McDonald και Mary Louise Smith, που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της διάκρισης θέσεων στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι. Δικηγόρος τους ήταν ο Fred D. Gray. Η υπόθεση ήταν επιτυχής και επηρέασε τις δημόσιες μεταφορές σε όλη τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τρένων, αεροπλάνων και ταξί».