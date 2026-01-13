Η Κίνα ξεπέρασε για πρώτη φορά τη Ρωσία και αναδείχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως σε πυρηνοκίνητα υποβρύχια, σύμφωνα με επικαιροποιημένες στρατιωτικές εκτιμήσεις. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλέον μεγαλύτερο στόλο.

Οι τελευταίες αναλύσεις δείχνουν ότι το κινεζικό ναυτικό διαθέτει περίπου 32 ενεργά πυρηνοκίνητα υποβρύχια, αριθμός που υπερβαίνει τον ρωσικό στόλο, ο οποίος εκτιμάται ότι αριθμεί μεταξύ 25 και 28 επιχειρησιακών μονάδων.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται με μεγάλη διαφορά, διατηρώντας περίπου 71 πυρηνοκίνητα υποβρύχια έως τα τέλη του 2025, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων επίθεσης, βαλλιστικών πυραύλων και κατευθυνόμενων πυραύλων.

Η Κίνα έχει επιταχύνει εντυπωσιακά την ανάπτυξη του υποβρύχιου στόλου της, περιορίζοντας το χάσμα με τις ΗΠΑ και ανατρέποντας παραδοσιακές αντιλήψεις περί υποθαλάσσιας υπεροχής, ιδιαίτερα στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ο πυρήνας του κινεζικού στόλου πυρηνικών υποβρυχίων επίθεσης αποτελείται από εννέα υποβρύχια κλάσης Type 093 και 093A Shang, τα οποία θεωρούνται πλήρως επιχειρησιακά και πολλαπλών αποστολών. Παράλληλα, η Κίνα έχει εισαγάγει την έκδοση Type 093B, εξοπλισμένη με κάθετα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων cruise.

Κίνα: Μαζική παραγωγή και νέα γενιά υποβρυχίων

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 16 σκάφη Type 093B, με αρκετά να βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία και άλλα σε στάδιο δοκιμών ή κατασκευής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παραγωγής πυρηνοκίνητων υποβρυχίων κρούσης παγκοσμίως αυτή τη στιγμή.

Η θαλάσσια πυρηνική αποτροπή της Κίνας βασίζεται σε εννέα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Type 094 και 094A Jin, ικανά να φέρουν πυραύλους JL-2 και τον νεότερο JL-3, οι οποίοι θεωρούνται πλήρως επιχειρησιακοί.

Παράλληλα, το Πεκίνο προχωρά στην ανάπτυξη νέας γενιάς υποβρυχίων, με ένα Type 095 υποβρύχιο επίθεσης να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συναρμολόγησης και το πρώτο Type 096 βαλλιστικό υποβρύχιο να έχει ήδη εισέλθει στη φάση κατασκευής.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Κίνα διαθέτει πλέον τον δεύτερο μεγαλύτερο ενεργό στόλο πυρηνικών υποβρυχίων στον κόσμο, αφήνοντας τη Ρωσία στην τρίτη θέση. Παρότι η Μόσχα διατηρεί προηγμένα σχέδια, όπως τα υποβρύχια Borei και Yasen, η συνολική της δύναμη δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Η κινεζική άνοδος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια ναυπηγική της ικανότητα, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη κατασκευή πολλαπλών πυρηνικών σκαφών – κάτι που οι δυτικές χώρες δυσκολεύονται να επιτύχουν.

Κίνα και ΗΠΑ: Νέα υποθαλάσσια αντιπαράθεση

Αν και το αμερικανικό ναυτικό διατηρεί αριθμητικό πλεονέκτημα, η παραγωγή του παραμένει περιορισμένη λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο εργατικό δυναμικό. Αντίθετα, η Κίνα αναμένεται να συνεχίσει την επέκταση του στόλου της και να επιδιώξει αριθμητική υπεροχή έναντι των ΗΠΑ έως το 2035.

Για την Ουάσιγκτον, η πρόκληση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και τη στρατηγική. Η Κίνα ενισχύει ένα μοντέλο «θαλάσσιων προπυργίων», με επίκεντρο τη Νότια Σινική Θάλασσα, διατηρώντας τα πυρηνικά της υποβρύχια υπό την προστασία ισχυρών αεροναυτικών δυνάμεων.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Ινδο-Ειρηνικό και επενδύουν σε συμμαχίες όπως το AUKUS, με την Αυστραλία να αποκτά κομβικό ρόλο στη δυτική υποθαλάσσια στρατηγική τα επόμενα χρόνια.