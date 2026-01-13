Ένας 19χρονος, ο μοναδικός επιζών από τη δολοφονική μανία του πατέρα του που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα του και στα τρία μικρότερα αδέλφια του, πέθανε απροσδόκητα στο σπίτι συγγενών του στη Γιούτα, μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη των πανεπιστημιακών του σπουδών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Σα Ρε ήταν 17 ετών όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας του δολοφόνησε τη μητέρα του, τις δύο αδελφές του ηλικίας 8 και 2 ετών και τον 11χρονο αδελφό του, στο σπίτι τους, τον Δεκέμβριο του 2024. Ο ίδιος εντοπίστηκε στο γκαράζ με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες, επέζησε, χάνοντας όμως μόνιμα την όρασή του.

Τον θάνατό του 19χρονου επιβεβαίωσαν μέλη της οικογένειάς του μέσω σελίδας στο GoFundMe, αναφέροντας ότι πέθανε από φυσικά αίτια την Κυριακή. Οι συγγενείς του ανέφεραν ότι ο Σα Ρε επέδειξε αξιοθαύμαστη δύναμη μετά την οικογενειακή τραγωδία. Έμαθε να επικοινωνεί μέσω γραφής Μπράιγ στη Σχολή Κωφών και Τυφλών της Γιούτα και έφτασε σε σημείο να μπορεί ξανά να ζει ανεξάρτητα.

A heartbreaking update from the family of Sha Reh, the Granger High School student who survived a gunshot wound to the head during the murder suicide of his family.

In December 2024, West Valley City police said Reh and his mother and three siblings were shot by his father. Reh… pic.twitter.com/6Rn3F3lNrw — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) January 12, 2026

Ως φοιτητής πρώτης γενιάς, έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα με υποτροφία Presidential Scholar και ξεκίνησε το πρώτο έτος των σπουδών του μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Σκόπευε να σπουδάσει σε μια σχολή προετοιμασίας νομικών και ονειρευόταν να συνεχίσει σε Νομική Σχολή. Η οικογένειά του δήλωσε ότι αντλεί παρηγοριά από τη σκέψη της «επανένωσής του με την οικογένειά του». «Ήταν ανάμεσα σε εκείνους που κάποτε ήταν τυφλοί, αλλά τώρα βλέπουν. Έχει πλέον καθαρή εικόνα της αιωνιότητας της οικογένειάς του και το σπίτι του είναι ξανά μαζί τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του τον Μάιο του 2025, ο Σα Ρε είχε δηλώσει ότι η εκμάθηση της γραφής Μπράιγ δεν του φάνηκε ανυπέρβλητη, καθώς όταν η οικογένειά του μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τη Μιανμάρ, είχε χρειαστεί να μάθει αγγλικά από το μηδέν. Είχε επίσης αναφερθεί στη θρησκευτική του πίστη ως πηγή δύναμης και ελπίδας, λέγοντας ότι τον παρηγορούσε η σκέψη πως «θα μπορέσω να ξαναδώ την οικογένειά μου στη μετά θάνατον ζωή».

«Στόχος μου είναι να είμαι ευτυχισμένος και να κάνω και τους άλλους ευτυχισμένους», είχε πει.