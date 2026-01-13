Ο Πανιώνιος γνώρισε τη 12η ήττα σε 14 αγώνες στο Eurocup με το 88-87 από την Τρέντο στην Ιταλία και αποκλείστηκε και μαθηματικά πλέον.

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε από την αρχή σε ρόλο «κυνηγού» με την Τρέντο να οικοδομεί πολύ γρήγορα διψήφια διαφορά (19-9 στο 7΄) την οποία συντήρησε εύκολα και την «εκτόξευσε» στο +19΄ στο 17΄ (49-30). Όλα έμοιαζαν χαμένα, αλλά με επική αντεπίθεση στην 3η περίοδο ο Πανιώνιος ξαναμπήκε στο παιχνίδι.

Με σερί 10-1 πλησίασε 52-47 στο 23΄ και πέρασε μπροστά, για πρώτη φορά στο ματς, στο 26΄ (59-60). Έκλεισε το δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 32-13, στο +5 (64-69). Με τον Τσαλμπούρη σε μεγάλη βραδιά και τον Τόμασον «ζεστό» στην τελευταία περίοδο, ο Πανιώνιος κρατούσε το «πάνω χέρι» (76-81 στο 35΄).

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με 6-0 (82-81) κι έτσι τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Κρούζερ να γράφει με δίποντο το 86-87 στα 19” πριν από τέλος, αλλά τον Καλίφ Μπατλ να ευστοχεί στην εκπνοή και να σφραγίζει τον πικρό επίλογο σ΄αυτήν τη σπουδαία προσπάθεια των «κυανέρυθρων».

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 51-37, 64-69, 88-87