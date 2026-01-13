Η «σούπερ-πρεσβεία» της Κίνας «θα μπορούσε να κατασκοπεύει ολόκληρη την Ευρώπη». Το συγκρότημα στο Λονδίνο θα γίνει κέντρο πληροφοριών του Πεκίνου, προειδοποιεί ειδικός, καθώς τα σχέδια αποκαλύπτουν μυστική αίθουσα δίπλα σε ευαίσθητα καλώδια της πόλης.

Η νέα «σούπερ-πρεσβεία» της Κίνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκοπεία ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτή ήταν η προειδοποίηση που απηύθυνε σήμερα ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας, καθώς αποκαλύφθηκαν σχέδια για μια μυστική αίθουσα δίπλα σε ευαίσθητα καλώδια. Σύμφωνα με μη λογοκριμένα σχέδια που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, εμφανίζεται ένας κρυφός χώρος στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου, σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από ένα κρίσιμο δίκτυο καλωδίων που συνδέει ορισμένους από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο Anthony Glees, καθηγητής πληροφοριών και ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, δήλωσε ότι θα ήταν «απόλυτα τρελό» να επιτραπεί στην Κίνα να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου της νέας πρεσβείας. «Μπορείτε να δείτε από τα σχέδια πόσο κοντά βρίσκονται τα δωμάτια σε αυτά τα καλώδια – μπορούν να υποκλαπούν πολύ εύκολα», είπε ο καθηγητής, και συνέχισε ισχυριζόμενος: «Υπάρχουν επίσης συστήματα θέρμανσης κατάλληλα για μεγάλους διακομιστές. Κατά τη γνώμη μου, η νέα πρεσβεία δεν θα είναι σε θέση να κατασκοπεύει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα γινόταν το κέντρο πληροφοριών της Κίνας για ολόκληρη την Ευρώπη». Ο καθηγητής Glees εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με το μέγεθος του συγκροτήματος της πρεσβείας, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκστρατείες εκφοβισμού και για κράτηση των επικριτών της Κίνας. Ο καθηγητής έκανε αναφορές σε ένα περιστατικό του 2022, όταν ένας διαδηλωτής υπέρμαχος της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ σύρθηκε στο κινεζικό προξενείο στο Μάντσεστερ και δέχτηκε επίθεση.

Η προειδοποίησή του συμπίπτει με μια επιστολή από μια ομάδα βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που καλούν τον Κιρ Στάρμερ να απορρίψει τα σχέδια της Κίνας, τα οποία ενδέχεται να εγκριθούν ήδη από αυτή την εβδομάδα. Σε επιστολή τους προς τον υπουργό Κοινοτήτων Steve Reed, εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια και ανέφεραν ότι η πρεσβεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την «ενίσχυση της εκφοβισμού» των αντιφρονούντων.

Πολλοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η Σάρα Τσάμπιον, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, δήλωσαν ότι οι ανησυχίες σχετικά με την πρόταση είναι «σημαντικές και ανεπίλυτες». Αναφέρουν επίσης ότι «το πρόσφατο ιστορικό περιπτώσεων κινεζικής κατασκοπείας, δραστηριοτήτων παρεμβολής και προσφοράς αμοιβών για τη σύλληψη κατοίκων του Χονγκ Κονγκ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», καθώς και «το γεγονός ότι η πρεσβεία αυτή θα βρίσκεται πάνω από ευαίσθητες υποδομές κρίσιμης σημασίας τόσο για την οικονομική όσο και για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου». Όσοι έχουν εγκαταλείψει το κινεζικό καθεστώς του Χονγκ Κονγκ φοβούνται επίσης ότι η τεράστια πρεσβεία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για να τους κυνηγήσουν. Αντίγραφα των σχεδίων με τα διαγραμμένα υπόγεια δωμάτια που αποκαλύφθηκαν στην εφημερίδα The Mail on Sunday ενίσχυσαν επίσης τους φόβους σχετικά με τα σχέδια της Κίνας για το συγκρότημα της νέας πρεσβείας. Το δημοσίευμα αποκάλυψε ότι τα σχέδια για την αμφιλεγόμενη πρεσβεία περιλαμβάνουν «δύο σουίτες ανώνυμων (χωρίς επιγραφή) υπόγειων δωματίων και ένα τούνελ», με τον ακριβή σκοπό τους να έχει «διαγραφεί για λόγους ασφαλείας».

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Daily Mail, η Κίνα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η πρεσβεία θα μπορούσε να αποτελεί κέντρο κατασκοπείας. Ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης Robert Jenrick δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι τα μη διαγραμμένα σχέδια ήταν «σοκαριστικά», προσθέτοντας: «Κανείς από όσους είναι αφοσιωμένοι στην εθνική μας ασφάλεια δεν θα μπορούσε να το υπογράψει αυτό. Αλλά ο (υποτακτικός) Στάρμερ θα το κάνει».