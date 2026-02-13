Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τον σμήναρχο που προφυλακίστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο 54χρονος ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ φωτογραφίες του μαζί με τον «Στίβεν», τον άνθρωπο που είπε πως τον στρατολόγησε, είδαν το «φως» της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του 54χρονου σμηνάρχου είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024. Σε αυτές ο Έλληνας αξιωματικός απαθανατίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε προκειμένου να δίνει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές.

Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία με τον στρατολογητή του, Στίβεν, ποζάρουν στο Σινικό Τείχος το 2024 ενώ επίσης στις φωτογραφίες δίπλα στον 54χρονο εμφανίζεται και ένας ανώτερος του «Στίβεν» που έχει κατονομαστεί ως «Γουίλιαμ».

Οι συνομιλίες και το ταξίδι στο Πεκίνο

Όπως σημειώνει ο στρατιωτικός συντάκτης του ΕΡΤnews, Γιώργος Σιδέρης, ο σμήναρχος είπε ότι στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε να συνομιλεί διαδικτυακά με τον πρώτο Κινέζο, τον γνωστό πλέον ως «Στίβεν».

Τον Σεπτέμβριο, επτά μήνες αργότερα, πήγε στο Πεκίνο και τότε άλλαξαν όλα. Τότε, σύμφωνα με την απολογία του, ξεκίνησαν οι απειλές και οι πιέσεις να στέλνει στο Πεκίνο διαβαθμισμένες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη χώρα μας, καθώς και δυτικά συστήματα.

Δήλωσε επίσης ότι εκτός από τα αξιοθέατα, τον πήγαν και σε κάποιες βιομηχανίες κινεζικών συμφερόντων.

Σημειώνεται πως τη μυστηριώδη Κινέζα που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο 54χρονος σμήναρχος τη γνώρισε στο ίδιο ταξίδι στο Πεκίνο, ωστόσο δεν είχε φωτογραφία της.

Τι είπε στη μαραθώνια απολογία του που κράτησε οκτώ ώρες

Στη μαραθώνια απολογία του που κράτησε οκτώ ώρες, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, και ισχυρίστηκε ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά ενώ ζήτησε μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Υποστήριξε δε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να δοθεί «φως» και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Ο 54χρονος αξιωματικός είπε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ότι έδρασε μόνος του, επιμένοντας πως δεν είχε συνεργούς και ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο σμήναρχος δεν κατονόμασε κανέναν συνάδελφό του, παρά τις επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με τις θέσεις ευθύνης που κατείχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τόσο ως τμηματάρχης στο επιτελείο όσο και ως διοικητής μονάδας στο Καβούρι, όπου και συνελήφθη.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι στρατιωτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων στρατιωτικών στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τα αρχεία που φέρεται να έχουν διαβιβαστεί σε πρόσωπα κινεζικών συμφερόντων, ώστε να εκτιμηθεί το εύρος των διαρροών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.