Η ενεργειακή κλάση και η παλαιότητα μιας κατοικίας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των τιμών, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση, επηρεάζοντας άμεσα τις επιλογές αγοραστών και ενοικιαστών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νεότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα ακίνητα συνεχίζουν να απολαμβάνουν ισχυρό προβάδισμα στις ζητούμενες τιμές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ειδικότερα, οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Α+, Α, Β+, Β) εξακολουθούν να διατίθενται αισθητά ακριβότερα σε σχέση με ακίνητα μεσαίας (C, D, E) ή χαμηλής ενεργειακής κλάσης (F, G), τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση. Οι διαφορές αυτές γίνονται πιο έντονες σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από την ετήσια ανάλυση του Spitogatos.

Στην Αττική, τα Νότια και τα Βόρεια Προάστια διατηρούν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης σε όλες τις ενεργειακές βαθμίδες. Ενδεικτικά, στα Νότια Προάστια, κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης πωλούνται κατά 52,1% ακριβότερα σε σχέση με αντίστοιχες μεσαίας ενεργειακής κλάσης, ενώ η διαφορά σε σχέση με ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης προσεγγίζει το διπλάσιο.

Στον Δήμο Αθηναίων, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης διαμορφώθηκε το 2025 στα 3.529 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 46% υψηλότερα από κατοικίες μεσαίας ενεργειακής κλάσης και 84% υψηλότερα από κατοικίες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Αντίστοιχα έντονες διαφορές καταγράφονται στα Δυτικά Προάστια και στα Προάστια Πειραιά, όπου οι τιμές των ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα λιγότερο αποδοτικά ακίνητα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στα Προάστια, όπου κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης πωλούνται κατά 55% ακριβότερα από εκείνες μεσαίας κλάσης και περίπου διπλάσια από κατοικίες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι διαφορές παραμένουν μεν αισθητές, αλλά είναι πιο περιορισμένες.

Αυξήσεις τιμών κυρίως στα παλαιότερα και λιγότερο αποδοτικά ακίνητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης καταγράφονται κυρίως σε κατοικίες μεσαίας και χαμηλής ενεργειακής κλάσης. Στον Πειραιά, για παράδειγμα, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας χαμηλής ενεργειακής κλάσης αυξήθηκε κατά 12,9% το 2025, ενώ στον Δήμο Αθηναίων η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 11,8%.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει στροφή του ενδιαφέροντος των αγοραστών προς πιο οικονομικά προσιτές επιλογές, σε μια περίοδο που οι τιμές των νεόδμητων και ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές λόγω περιορισμένης προσφοράς.

Στη Θεσσαλονίκη, σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατοικίες μεσαίας ενεργειακής κλάσης, τόσο στον Δήμο όσο και στα Προάστια, ενώ οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατέγραψαν πιο ήπιες αλλά σταθερές αυξήσεις.

Ενοίκια: Σταθερά ακριβότερες οι ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες

Στην αγορά ενοικίασης, οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης εμφανίζουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στα Νότια και Βόρεια Προάστια και στο Κέντρο της Αθήνας. Στα Νότια Προάστια, τα ενοίκια ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών είναι κατά 46% υψηλότερα από εκείνα χαμηλής ενεργειακής κλάσης, ενώ στον Πειραιά η διαφορά φτάνει το 22%.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ετήσιες αυξήσεις στα ενοίκια κινήθηκαν περίπου στο 10% για όλες τις ενεργειακές κατηγορίες, με τα ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα να παραμένουν κατά 16%-17% ακριβότερα.

Νεόδμητα vs παλαιότερα ακίνητα: Το χάσμα παραμένει

Το έτος κατασκευής εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Στα Νότια Προάστια της Αττικής, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης νεόδμητης κατοικίας το 2025 έφτασε τα 5.122 ευρώ/τ.μ., ενώ στον Δήμο Αθηναίων η διαφορά μεταξύ νεόδμητων και παλαιότερων κατοικιών ξεπερνά το 75%.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεόδμητες κατοικίες στα Προάστια πωλούνται κατά 41,7% ακριβότερα από τις παλαιότερες, ενώ στον Δήμο η διαφορά διαμορφώνεται στο 23%.

Αντίστοιχες αποκλίσεις καταγράφονται και στην ενοικίαση, με τα νεόδμητα ακίνητα να ζητούν έως και 48,5% υψηλότερα ενοίκια στα Νότια Προάστια της Αθήνας και περίπου 30% υψηλότερα στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, η ανάλυση δείχνει ότι πάνω από το 60% των διαθέσιμων νεόδμητων κατοικιών στην Αττική συγκεντρώνεται στα Νότια και Βόρεια Προάστια, περιοχές όπου καταγράφονται και οι υψηλότερες τιμές. Η περιορισμένη παρουσία νεόδμητων κατοικιών στον Δήμο Αθηναίων και στα Δυτικά Προάστια συμβάλλει στη διατήρηση των έντονων πιέσεων στις τιμές, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση.