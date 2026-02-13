Περισσότερες από 53.000 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για εξωδικαστικές λύσεις εμφανίζεται αυξημένο. Τα στοιχεία αυτά έρχονται στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε εσφαλμένος, εις βάρος των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο τρόπος υπολογισμού δόσεων και τόκων.

Χωρίς να έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, οι αριθμοί του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτυπώνουν αυξημένη αποδοχή από τους οφειλέτες, οι οποίοι επιλέγουν τη συγκεκριμένη οδό για τη ρύθμιση χρεών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 2.554 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αφορούν συνολικές οφειλές 773,87 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή χρήση του μηχανισμού.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 132.040 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές 58,99 δισ. ευρώ. Από αυτές, το 53,84% αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα, ενώ το 32,71% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής. Η εικόνα δείχνει ότι η διαδικασία έχει πλέον περάσει σε φάση ωρίμανσης, με σημαντικό αριθμό αιτήσεων να οδηγείται σε τελικές συμφωνίες.

Η πλειονότητα των αιτήσεων, σε ποσοστό 38,4%, αφορά οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εξωδικαστικός χρησιμοποιείται κυρίως από μικρομεσαίους οφειλέτες και νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, οι οφειλές που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 34 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 57,6% του συνολικού ποσού των οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μόλις το 8,4% των οφειλών χαρακτηρίζεται ενήμερο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι διαγραφές χρέους που επιτυγχάνονται μέσω της διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού έχουν διαγραφεί οφειλές συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με το μέσο «κούρεμα» να ξεπερνά το 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς. Ειδικότερα, «κούρεμα» άνω του 50% έχει λάβει το 32,26% των οφειλετών, ενώ διαγραφή μεταξύ 30% και 50% έχει καταγραφεί στο 15,95%. Στον αντίποδα, το 32,57% των οφειλετών δεν έλαβε καμία διαγραφή, ενώ μονοψήφια ποσοστά μείωσης εμφανίζονται στο 7,44% των περιπτώσεων.

Παράλληλα, αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζουν και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η εγκρισιμότητα για τον Δεκέμβριο, στους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 80%. Τα υψηλότερα ποσοστά σημείωσαν η Intrum με 96%, η QQuant με 95% και η doValue με 85%.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers – Cepal, doValue, Intrum και QQuant – διαχειρίζονται σχεδόν το 93% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικού ύψους 79,7 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Cepal με 32,2%, ακολουθεί η doValue με 30,8%, η Intrum με 25,4% και η QQuant με 4,1%.

Σε επίπεδο ποσών ρυθμίσεων, η Cepal προχώρησε στις μεγαλύτερες συμφωνίες, ύψους 225,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 167,32 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ακολούθησε η doValue με ρυθμίσεις 133,81 εκατ. ευρώ, ενώ QQuant και Intrum κατέγραψαν ρυθμίσεις 43,55 εκατ. ευρώ και 39,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ως προς το είδος των δανείων, το 36% των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά και το 32% καταναλωτικά. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης δικαστικής αυστηρότητας, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί πλέον ως βασική και συνειδητή επιλογή για χιλιάδες δανειολήπτες που επιδιώκουν μια σταθερή και διαχειρίσιμη λύση για τα χρέη τους.