Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 340ο τρόπαιο της ιστορίας του, νικώντας την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών. Με αυτό, η ομάδα του Πειραιά αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τους διώκτες της: Παναθηναϊκός (187 τίτλοι), ΠΑΟΚ (76) και ΑΕΚ (66) παραμένουν συγκεντρωμένοι στους 329 συνολικά.

Η τρέχουσα σεζόν αποδεικνύει τη σταθερότητα και την υπεροχή του συλλόγου: ήδη ο Ολυμπιακός μετρά 8 τίτλους, με νίκες σε 8 από τους 9 τελικούς, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ σε όλα τα βασικά ομαδικά αθλήματα. Οι κατακτήσεις περιλαμβάνουν Σούπερ Καπ και Κύπελλα σε μπάσκετ, χάντμπολ, πόλο και βόλεϊ, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Αναλυτικά:



15 Σεπτεμβρίου: Χάντμπολ Ανδρών – Σούπερ Καπ

27 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Ανδρών – Σούπερ Καπ

28 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Γυναικών – Σούπερ Καπ

2 Οκτωβρίου: Πόλο Γυναικών – Σούπερ Καπ

6 Δεκεμβρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Λιγκ Καπ

3 Ιανουαρίου: Ποδόσφαιρο Ανδρών – Σούπερ Καπ

13 Ιανουαρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Σούπερ Καπ

9 Φεβρουαρίου: Χάντμπολ Ανδρών – Κύπελλο Ελλάδας

Παράλληλα, η παρουσία των Πειραιωτών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι εντυπωσιακή: από τα 8 τμήματα που συμμετέχουν, τα 6 παραμένουν ενεργά, με προκρίσεις σε Champions League και Eurocup, ενώ οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ διεκδικούν υψηλές θέσεις και πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ.

Συνολικά, ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, με 18 ευρωπαϊκά τρόπαια, 43 συμμετοχές σε τελικούς, 20 ευρωπαϊκούς τίτλους και παρουσία σε 7 διαφορετικά αθλήματα. Η ιστορική υπεροχή των «ερυθρόλευκων» στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ και η συνέπεια στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις κατατάσσουν τον σύλλογο στην κορυφή, εντός και εκτός συνόρων. Μάλιστα, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα τέσσερα μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Πειραιώτες έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους σε επτά διαφορετικά τμήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών και γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, καθώς και πάλη. Αυτή η επίδοση τους κατατάσσει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας ευρωπαϊκών συλλόγων, με μοναδικούς συλλόγους που έχουν περισσότερους τίτλους σε διαφορετικά αθλήματα τη ρωσική ΤΣΣΚΑ Μόσχας (9 σπορ) και τη Ντινάμο Μόσχας (8 σπορ).

Ο Ολυμπιακός δεν σταματά να συλλέγει τίτλους και να διατηρεί υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την πολυαθλητική του υπεροχή με σοβαρότητα και συνέπεια.

Οι 340 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)



Πόλο Ανδρών 73 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)



Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)



Μπάσκετ Ανδρών 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)



Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)



Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)



Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)



Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4)