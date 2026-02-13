Πολλά και ιδιαιτέρως σοβαρά είναι τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία που έπληξε κυρίως χθες, Πέμπτη 12/2 πολλές περιοχές της χώρας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και έκλεισαν από τις κατολισθήσεις με αποτέλεσμα η Ήπειρος να είναι αποκομμένη οδικώς.

Λόγω μεγάλης κατολίσθησης έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, τώρα και η Ήπειρος, με τη νέα κατολίσθηση, όπως μεταδίδει το ERTnews έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

Νέες πλημμύρες σε Χίο και Κρήτη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Χίο και στην Κρήτη με τα οχήματα των δήμων να βρίσκονται επί ποδός.

Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια και αποθήκες στη Χίο από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής ενώ πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Κάστρου και του οδικού άξονα Βροντάδου-Λαγκάδας.

Από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το politischios, πραγματοποίησε συνολικά 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες.

Σοβαρά ⛈️ πλημμυρικά στην περιοχή Καρφά Χίου



Βίντεο : Πυροσβεστική υπηρεσία Χίου

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους. Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια Χίο. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.

Κατολίσθηση στις Καρυές

Κατολίσθηση με αποκόλληση τεράστιου βράχου, που κατέληξε στο οδόστρωμα, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή των Καρυών.

Ο βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε στον δρόμο δημιουργώντας πρόβλημα στη διέλευση μεγαλύτερων οχημάτων.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Κρήτη

Παράλληλα, η Κρήτη επλήγη από θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες.

Ειδικότερα, στον δήμο Φαιστού δρόμοι πλημμύρισα, μια γέφυρα κόπηκε στα δύο και σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων. Την ίδια ώρα, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου το βράδυ «κόπηκε» η γέφυρα στα δύο. Όπως αναφέρει το e-mesara.gr το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα περίπου και άμεσα έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου που έκλεισαν τον δρόμο για αποφυγή ατυχημάτων.

Μετρούν πληγές στην Πηνεία – Το νέο κύμα κακοκαιρίας άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές

Το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο έπληξε την Ήλιδα προκάλεσε για ακόμη μία φορά εκτεταμένες φθορές σε πολλές κοινότητες της Πηνείας, οι οποίες προσπαθούν να επανέλθουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα.

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πτώσεις δέντρων και πτώσεις βράχων έχουν προκαλέσει τεράστιες φθορές στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση σε σπίτια, στάβλους και καλλιέργειες γίνεται με δυσκολία ή δεν είναι καθόλου εφικτή. Με αφορμή τα παραπάνω, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων φαινομένων παραμένει υπαρκτός.

Σε ένα σύντομο οδοιπορικό της εφ. «Πατρίς» στην Πηνεία, ο φακός της κατέγραψε εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και υποδομές, με χωματόδρομους να έχουν παρασυρθεί, πλαγιές να έχουν υποχωρήσει και σημεία να έχουν αποκλειστεί πλήρως, καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη τη διέλευση οχημάτων ή ακόμη και πεζών, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες αδυνατούν να προσεγγίσουν καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν το σημείο μεταξύ Άγναντα και Λουκά, η θέση «Αγία Κυριακή» μεταξύ Βάλμης και Απιδούλας, οι περιοχές Ακροποταμιά και Ροδιά, ο Ανθώνας, η Βάλμη, η Εφύρα, ο παραποτάμιος δρόμος στην Εφύρα, τα Κολοβέικα στο Μαζαράκι, η Τ.Κ. Λουκά, η Τ.Κ. Μαζαρακίου, η Οινόη και το Σκλίβα.

«Ο δρόμος που ενώνει πολλές κοινότητες είναι αποκλεισμένος»

Ο αντιδήμαρχος Πηνείας Κώστας Αναγνωστόπουλος αναφέρει από την κοινότητα Σκλίβα πως «παρότι ρίχτηκαν χαλίκια και είχαμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τον δρόμο, νέα καθίζηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο και ακόμα μία λίγο πιο κάτω, με αποτέλεσμα ο δρόμος που συνδέει πολλές κοινότητες να είναι αποκλεισμένος, αφού το βουνό κατέβηκε προς το οδόστρωμα».

Από το σημείο μεταξύ 111 και Σιμόπουλου σημείωσε πως «εκδηλώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που συνεχίζεται και δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί εξαιτίας των καιρικών συνθηκών», ενώ από την Τ.Κ. Μαζαρακίου επεσήμανε πως «υπήρξε πτώση ογκόλιθου σε ώρα κυκλοφορίας που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε κατοίκους και οχήματα».

Από την Τ.Κ. Βάλμης, υπογράμμισε πως «ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς, διακόπτοντας την επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων.