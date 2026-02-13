Τις 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία και το επενδυτικό τοπίο το 2026 παρουσίασε η EFG International στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τον διεθνή Όμιλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EFG για το 2026, οι ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανεπτυγμένη οικονομία το 2026, χάρη στην οικονομική ανθεκτικότητα, στη σαφώς προσδιορισμένη αναπτυξιακή στρατηγική και στην ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας. Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να παίξουν και κυκλικοί παράγοντες, όπως ένα χαμηλότερο περιβάλλον επιτοκίων, η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και η συνέχιση της δημοσιονομικής στήριξης.

Στο μέτωπο των επιτοκίων, η τράπεζα εκτιμά ότι τα βασικά επιτόκια στις κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες θα αγγίξουν χαμηλό σημείο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και στη συνέχεια θα κινηθούν κοντά σε ουδέτερα επίπεδα, περιορίζοντας τα περιθώρια νέων μειώσεων. Στις αναδυόμενες αγορές, αντίθετα, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια δημιουργούν επιλεκτικές ευκαιρίες, με τη Βραζιλία να ξεχωρίζει για τις αποδόσεις και το Μεξικό να ωφελείται από την ισχυρότερη αμερικανική ανάπτυξη και τη νομισματική σταθερότητα.

Στις αγορές ομολόγων, η δημοσιονομική βιωσιμότητα αναδείχθηκε ως κεντρική μεταβλητή του 2026. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εστιάζει σε χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στη δημοσιονομική αξιοπιστία.

Τα 10 θέματα που βάζει στο μικροσκόπιο η EFG για το 2026

Η αμερικανική οικονομία ως «μηχανή» της ανάπτυξης, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, το σαφές αναπτυξιακό πλαίσιο και την τεχνολογική πρωτοπορία Επιτόκια στις ανεπτυγμένες οικονομίες κοντά στο κατώτατο όριο, με περιορισμένο χώρο για περαιτέρω μειώσεις Αναδυόμενες αγορές με επιλεκτικές ευκαιρίες λόγω υψηλών πραγματικών επιτοκίων και αποδόσεων Ομόλογα σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα στο επίκεντρο Γεωπολιτική αναδιάταξη με βασικό άξονα τον ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας, νέες συμμαχίες και ενίσχυση του κρατικού καπιταλισμού Τα «3 Ds» του Προέδρου Τραμπ: DOGE, Deregulation and Drugs, με αιχμή την απορρύθμιση και έμφαση στη στέγαση και στις ζώνες χρήσης γης Επιτάχυνση της κούρσας της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ΗΠΑ και Κίνα σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και την ενέργεια ως κρίσιμο περιορισμό Ευρωπαϊκή Ένωση σε φάση αναδιάρθρωσης και μεταρρυθμίσεων υπό γεωπολιτική πίεση και αυξημένες αμυντικές ανάγκες, με θετικές προοπτικές για μικρότερες ευρωπαϊκές και ελβετικές εταιρείες Ιδιωτικές αγορές με έμφαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και διαφοροποίηση, μέσω στρατηγικών όπως δευτερογενείς συναλλαγές και εξαγορές μεσαίας κεφαλαιοποίησης Ανάκαμψη IPO και M&A, με προτεραιότητα στην ποιότητα, τη στρατηγική σημασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τι είπαν τα στελέχη της EFG στην Αθήνα

Ο Δημήτριος Κεφαλογιάννης, CEO του Υποκαταστήματος της EFG στην Αθήνα, δήλωσε: «Επενδύοντας σε μία εξαιρετικά ικανή τοπική ομάδα, στην καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και στην παροχή εξατομικευμένων wealth management λύσεων, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία της EFG, το υποκατάστημα της Αθήνας έχει καταστεί αξιόπιστος συνεργάτης για τους ιδιώτες πελάτες μας στην Ελλάδα. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε άμεση και αποκλειστική πρόσβαση σε κορυφαία, επενδυτικά στελέχη του Ομίλου, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την εμπειρία αυτή και να μετατρέπουμε τη διεθνή επενδυτική γνώση σε στοχευμένες, υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλές για τους πελάτες μας».

Από την πλευρά του, ο Moz Afzal, Global CIO of EFG, σημείωσε: «Ως μία ιδιωτική τράπεζα, στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες λύσεις wealth management. Αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία της EFG International, συνδυάζουμε τη διεθνή τεχνογνωσία με τη σε βάθος γνώση των τοπικών αγορών. Από την ίδρυσή μας στη Ζυρίχη το 1995, η κύρια δύναμή μας υπήρξε το επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο έχει τις ρίζες του στην ελβετική παράδοση της ιδιωτικής τραπεζικής. Αυτή η φιλοσοφία έχει εδραιωθεί πλήρως στη δική μας τοπική παρουσία, από την έναρξη της λειτουργίας της EFG στην Αθήνα το 2014. Μαζί με τον Daniel Murray, είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα 10 επενδυτικά μας θέματα, στηρίζοντας τους CROs (Client Relationship Officers) και τους πελάτες μας, μέσα σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο επενδυτικό περιβάλλον».