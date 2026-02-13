H Εθνική Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά στην κλήρωση της League A του Nations League και έμαθε τους αντιπάλους της: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολίασε αμέσως μετά την κλήρωση: «Ξέραμε ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο απαιτητική από άλλες φορές και θα βρεθούμε απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Ο στόχος μας όμως παραμένει σαφής: να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Θα αντιμετωπίσουμε δύσκολα παιχνίδια, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Εθνικής

24/09: Σερβία – Ελλάδα, 21:45

27/09: Γερμανία – Ελλάδα, 21:45

01/10: Ελλάδα – Ολλανδία, 21:45

04/10: Ελλάδα – Γερμανία, 21:45

13/11: Ολλανδία – Ελλάδα, 21:45

16/11: Ελλάδα – Σερβία, 21:45

Η Εθνική θα ξεκινήσει με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Σερβία και θα ολοκληρώσει τον όμιλο ξανά απέναντι στους Σέρβους. Στη 2η αγωνιστική θα βρεθεί στη Γερμανία, ενώ στις 3η και 4η αγωνιστική θα υποδεχτεί κατά σειρά Ολλανδία και Γερμανία, πριν ολοκληρώσει με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά η ελληνική ομάδα ξεκινά την προετοιμασία της με στόχο την παραμονή στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης.