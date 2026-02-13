Καθημερινή μάχη για να βρουν πόσιμο νερό δίνουν οι κάτοικοι στην Αίγινα, μια δραματική κατάσταση που έχει φτάσει πλέον τους δύο μήνες, ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αιτία είναι η νέα βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, με τον οποίο το νησί συνδέθηκε στις αρχές του 2022 με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ σε μία προσπάθεια να σταματήσουν τα πλοία – υδροφόρες που έφερναν νερό στο νησί σε τιμές σχεδόν δεκαπλάσιες εκείνων της ΕΥΔΑΠ.

Ο αντιπεριφερειάρχης νήσων, Νίκος Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στο πρόβλημα της ύδρευσης στην Αίγινα, ενημέρωσε πως σε 10-12 μέρες το πολύ θα ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση. Σημείωσε δε πως «η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι προϊόν σαμποτάζ, αλλά υπήρξε αστοχία υλικού».

Αρχικά εξήγησε πως «στις 16 Δεκεμβρίου υπήρξε βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που μεταφέρει νερό στο νησί, σε σημείο που είχε σημειωθεί ξανά θέμα πριν από δύο χρόνια».

«Όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα, ενημερωθήκαμε άμεσα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο και με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες τώρα τον χειμώνα να προσεγγίσει κάποιος το σημείο. Χρειάζονται αρκετοί δύτες που επιχειρούν στο σημείο 5 με 7 λεπτά τη μέρα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη ζημιά που υπήρχε πριν από δύο χρόνια, τόνισε πως «έγινε προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, είχε προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία, κατά παντός υπευθύνου, κάτι που έγινε και τώρα».

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε επίσης πως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη συντήρηση του έργου είναι ο ανάδοχος, ο οποίος πληρώνει και οποιαδήποτε ζημιά. Όπως ενημέρωσε, πριν από μερικές ημέρες στάλθηκε η μεθοδολογία που θα δράσει, η οποία και εγκρίθηκε και σύμφωνα με τη μελέτη χρειάζονται 45 ημέρες για την αποκατάσταση.

«Το καλό είναι ότι τη Δευτέρα ξεκίνησε η επέμβαση στο σημείο, καθώς ήταν ήπιος ο καιρός και βρέθηκε ο αριθμός των δυτών που χρειάζονται κι έτσι ξεκίνησε ο καθαρισμός του χώρου και χθες βγήκε το παλαιό εξάρτημα», είπε τέλος και τόνισε πως «είναι έτοιμοι να τοποθετήσουν το νέο. Σε 10-12 ημέρες θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα».

Κάτοικοι αναφέρουν οφθαλμικούς ερεθισμούς

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες οι πολίτες ζητούσαν να κηρυχθεί η Αίγινα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Μάρθα, κάτοικος Αίγινας, μίλησε στο Open και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, η οποία έχει επιφέρει και προβλήματα υγείας στους κατοίκους.

«Αμέσως μετά τις γιορτές εμφάνισα πρόβλημα στο μάτι. Στο Κέντρο Υγείας διέγνωσαν μικροβιακή φλεγμονή ξεκάθαρα από το νερό. Όσο και να προσέχουμε…», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι τραγικό. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», πρόσθεσε.

Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Υπενθυμίζεται πως η αυτοψία που διενεργήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2023 σε έξι διαφορετικά σημεία υδροδότησης έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα:

Στα πέντε από τα έξι δείγματα ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Στα μισά δείγματα το υπολειμματικό χλώριο ήταν κάτω από το κατώτατο όριο ασφαλείας, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Αίγινας ως φορέα ύδρευσης.

Εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τη νομιμότητα των αδειών υδροληψίας.

Η στάση του Δήμου

Η δημοτική αρχή μετά από δείγμα που έστειλε σε ιδιωτικό εργαστήριο μία ημέρα πριν από αυτή της Περιφέρειας, έκανε λόγο για μια εικόνα που «είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη», παραδεχόμενη ωστόσο υπερβάσεις σε δύο σημεία.

Ωστόσο, οι συστάσεις του ιδιώτη για αύξηση του χλωρίου και διερεύνηση επιμόλυνσης του δικτύου φαίνεται πως δεν στάθηκαν αρκετές για να προλάβουν τα βαρύτερα ευρήματα της Περιφέρειας.