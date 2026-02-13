Διέρρηξε ένα κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, έκλεψε 150 γραμμάρια χρυσού και διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με ένα γάιδαρο. Ο ύποπτος συνελήφθη τελικά στην πόλη Καϊσέρι, στην κεντρική Τουρκία.

Αστυνομικές ομάδες από το τοπικό αστυνομικό τμήμα αναγνώρισαν τον ύποπτο μετά από εξέταση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

Οι κάμερες ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου στο Καϊσέρι, στην κεντρική Τουρκία, κατέγραψαν ολόκληρη τη δραματική διάρρηξη. Το βίντεο δείχνει ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, που πιστεύεται ότι είναι κλεμμένο, να σπάει τα ρολά του καταστήματος, ώστε ο κλέφτης να μπορέσει να εισέλθει.

Μόλις μπαίνει μέσα, ρίχνει κάτω ένα έπιπλο γεμάτο τιμαλφή, σπάζοντας τη γυάλινη βιτρίνα που περιέχει χρυσά κοσμήματα.

Ψάχνει στο πάτωμα για να μαζέψει όσο περισσότερο χρυσό μπορεί να μεταφέρει πριν το σκάσει.

Όμως ο ληστής δεν έχει οδηγό που να τον περιμένει μέσα σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Αντ’ αυτού, φεύγει με ένα γάιδαρο.

Τα κλεμμένα αντικείμενα, 150 γραμμάρια χρυσών κοσμημάτων, βρέθηκαν αργότερα θαμμένα στο έδαφος, αναφέρει η Sun.

Ένας ύποπτος, γνωστός μόνο ως M.Ç., 26 ετών, συνελήφθη από την τοπική αστυνομία.