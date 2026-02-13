Στο ρέμα Πικροδάφνης, σε ένα από τα σημεία της Αττικής όπου σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, βρέθηκε το πρωί σήμερα Παρασκευή (13/02) ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τον καθαρισμό του ρέματος και παράλληλα για τη δημιουργία αρχικά ενός αναχώματος αλλά και αποκατάστασης ζημιών που έγιναν σε σπίτια μετά από το πρόσφατο πέρασμα της κακοκαιρίας από τον νομό Αττικής και στη συνέχεια να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα ώστε να μην υπερχειλίζει το εν λόγω ρέμα.

Επιθεωρώντας τις εργασίες που πραγματοποιούνται, ο περιφερειάρχης τόνισε «βρισκόμαστε στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο σημείο που είχαμε τα μεγάλα προβλήματα με τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες, εδώ όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και περιουσίες».

«Προχωράμε με μια σειρά έργων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα πρανή, έτσι ώστε με ασφάλεια τα μηχανήματα και οι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν σε απαραίτητους καθαρισμούς και να εξασφαλίσουμε την παροχετευτικότητα του ύδατος, ειδικά αν έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα» επεσήμανε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Θα συνεχίσουμε και με έργα τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα»

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημειακές και προσωρινού χαρακτήρα, αναμένοντας βέβαια την τελική μελέτη του έργου, το οποίο θα αναδείξει το συνολικό αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στην περιοχή.

Συνεχίζουμε, όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας μαζί με το Δήμο, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε όρους ασφάλειας για όλους όσους εμπλέκονται με το ζήτημα του ρέματος της Πικροδάφνης.

Θα συνεχίσουμε και με έργα τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στη Βαλτετσίου για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα πρανή και να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα.

Συνεχίζουμε με βάση το σχεδιασμό μας, έχουμε ολοκληρώσει αυτούς τους 24 μήνες τρία αντιπλημμυρικά έργα. Δεκατρία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 17 έχουν δημοπρατηθεί και δρομολογούμε και τα υπόλοιπα έργα από τα 54 που έχω δεσμευτεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης και θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτό γίνεται με απόλυτους όρους σεβασμού στο οικοσύστημα, αλλά το κυριότερο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και στην ανθρώπινη περιουσία» είπε ο περιφερειάρχης.