Χειροπέδες σε έναν 44χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 35χρονος Έλληνας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική τους ανάγκη, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης.

Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης των δύο ανήλικων παιδιών (σ.σ. 14 και 16 ετών). Επίσης, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.