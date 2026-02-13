Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αγωνιστική δράση της Σάντος μετά την αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο επισκιάστηκε από την παρέμβαση οργανωμένων οπαδών της Velo Clube. Την Τετάρτη (11/02), οι ultras εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και απευθύνθηκαν στους παίκτες πριν από τον κρίσιμο αγώνα, ζητώντας νίκη «με κάθε μέσο».

Σύμφωνα με καταγεγραμμένα λόγια, οι οπαδοί ανέφεραν: «Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς εκεί έξω να ιδρώσει και να χύσει αίμα. Αν πρέπει να αφήσουμε τον Νεϊμάρ εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε αφήστε τον. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι». Το βίντεο της παρέμβασης έγινε viral, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια του διεθνούς άσου.

Η διοίκηση της Velo Clube απάντησε ότι δεν συναινεί σε εισβολές ή διακοπές προπονήσεων: τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κυρώσεις για τον σύλλογο.

Παρά την ένταση, ο Νεϊμάρ συμμετέχει ήδη στις ομαδικές προπονήσεις και ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Velo Clube, με στόχο την ασφαλή επιστροφή του στη δράση.