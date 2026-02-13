Οκτώ άτομα αρρώστησαν μετά την κατανάλωση θαλασσινών στο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι παρουσίασαν διάρροια, κοιλιακό άλγος, εμετούς και πυρετό, μεταξύ 25 και 75 ωρών μετά το γεύμα τους. Τα δύο διαφορετικά γκρουπ είχαν δειπνήσει στο Clipper Lounge του ξενοδοχείου, στην οδό Connaught Road Central.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας της Υγείας, τέσσερα από τα οκτώ άτομα ζήτησαν ιατρική συμβουλή, ωστόσο κανένα δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Όλοι βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι οι παθόντες, ηλικίας 28 και 29 ετών, είχαν καταναλώσει ωμά στρείδια, σασίμι σολομού, πόδια καβουριού και καφέ καβούρι. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται με την κατανάλωση ωμών τροφών.

Το Κέντρο Προστασίας της Υγείας συνεχίζει την έρευνα, επισημαίνοντας ότι τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, από μέσο όρο ενός περιστατικού την εβδομάδα στα τέλη Δεκεμβρίου, ο αριθμός ανέβηκε σε τέσσερα περιστατικά την εβδομάδα τον προηγούμενο μήνα, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου έχουν ήδη καταγραφεί 30 περιπτώσεις.

Από τις 18 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα, το Κέντρο κατέγραψε συνολικά 37 περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης που επηρέασαν 115 άτομα. Από αυτά, τα 33 περιστατικά, που αφορούσαν 101 ανθρώπους, συνδέθηκαν με νοροϊό.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα έδειξαν ότι όλοι όσοι προσβλήθηκαν από νοροϊό είχαν καταναλώσει ωμά στρείδια κατά την περίοδο επώασης.