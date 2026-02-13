Η Τεργέστη δεν είναι απλώς μια ακόμη ιταλική πόλη· είναι ένα σταυροδρόμι όπου η μεσογειακή αύρα συναντά την κεντροευρωπαϊκή αρχοντιά και τη σλαβική ενέργεια, σε μια ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη από το άρωμα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ στα ιστορικά καφέ, της πόλης.

Χτισμένη στο κόλπο της Τεργέστης στα βορειοανατολικά της Ιταλίας, η πόλη χρονολογείται από το 177 π.Χ. και λειτουργούσε αρχικά ως φρούριο. Βρίσκεται στα σύνορα με τη Σλοβενία και η art nouveau και η νεοκλασική αρχιτεκτονική της μοιάζει σχεδόν παράταιρη με το μεσογειακό περιβάλλον της Αδριατικής. Η πλατεία Unità D´italia είναι μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και μπορεί κανείς να θαυμάσει τα κομψά νεοκλασικά κτίρια και τις επαύλεις που έχτισαν οι εύποροι έμποροι του 19ου αιώνα.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τα μουσεία και τα θέατρα που βρίσκονται ανάμεσα στην πλατεία Unità D´italia και την πλατεία della Liberta. Το Civico Museo di Storia di Arte, το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης φιλοξενεί ρωμαϊκά, ελληνικά και αιγυπτιακά εκθέματα ενώ το Museo Del Mare δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να ανακαλύψει την ιστορία της Τεργέστης.

Αφιερωμένος στον πολιούχο άγιο της πόλης, τον San Giusto ο καθεδρικός ναός Cattedrale Di San Giusto χρονολογείται από το 1300. Χτισμένος σε γοτθικό ρυθμό εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με την επιβλητικότητα και το καμπαναριό του 14ου αιώνα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η ελληνική εκκλησία της πόλης και το 1797 συνέλαβαν εκεί το Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του τους οποίους παρέδωσαν στη συνέχεια στους Τούρκους του Βελιγραδίου.

Δεν πρέπει να παραλείψει κανείς να επισκεφθεί το υπέροχο κάστρο Castello Di Miramare, οκτώ χιλιόμετρα μακριά από την Τεργέστη. Χτίστηκε το 1855 από τον αρχιδούκα Μαξιμιλιανό των Αψβούργων και από εκεί μπορείτε να θαυμάσετε όλη την πόλη. Το άγαλμα του Ιρλανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις βρίσκεται στη γέφυρα πάνω από το Canal Grande, ως φόρος τιμής από την πόλη που τον φιλοξένησε για 11 χρόνια.

