Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, αποφάσισε να καλύψει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης των φιλάθλων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, στα πλαίσια των playoffs του Europa League. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την ομάδα, που φέτος παλεύει για την παραμονή της στην Premier League, όντας 17η με 27 βαθμούς, μόλις τρεις περισσότερους από τη ζώνη υποβιβασμού.

Μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο «Έλαντ Ρόουντ» κόντρα στη Γουλβς, η διοίκηση της Νότιγχαμ προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον Σον Ντάις, τον τρίτο προπονητή της ομάδας φέτος, μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελο Ποστέκογλου. Όπως όλα δείχνουν, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «reds».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✈️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | For Nottingham Forest's away match to Fenerbahçe, supporters must use a coach to get to the stadium. 🚌



Club owner Evangelos Marinakis decided to cover the costs so that the fans do not pay any travel fees ontop of their match ticket (£53,500) 💰 pic.twitter.com/xrCSz0Q27M — EuroFoot (@eurofootcom) February 13, 2026

Η απόφαση του Μαρινάκη έχει στόχο να διευκολύνει τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τις καθορισμένες υπηρεσίες μεταφοράς των τοπικών αρχών της Κωνσταντινούπολης, αυξάνοντας σημαντικά τα έξοδα ταξιδιού. Το συνολικό κόστος μετακίνησης υπολογίζεται στις 53.500 λίρες, οι οποίες θα καλυφθούν από τον ιδιοκτήτη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, η Νότιγχαμ Φόρεστ τόνισε ότι οι οπαδοί θα χρειαστεί να πληρώσουν μόνο το εισιτήριο του αγώνα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για τη μεταφορά. Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ενισχύει τη σύνδεση της ομάδας με τους φιλάθλους της και υπογραμμίζει τη στήριξη του Μαρινάκη στα δύσκολα για το σύλλογο.

Η αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη αναμένεται να γίνει με υψηλό ηθικό για τους οπαδούς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου, η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαίωσε την απόφαση του ιδιοκτήτη να καλύψει προσωπικά το κόστος:

«Η απαίτηση χρήσης υποχρεωτικών πούλμαν για τη μετακίνηση από και προς αυτόν τον αγώνα, που επιβλήθηκε από τις τοπικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη, θα επιφέρει πρόσθετο κόστος περίπου 53.500 λιρών. Ως ευχαριστία για την φανταστική σας υποστήριξη, ο ιδιοκτήτης Ευάγγελος Μαρινάκης θα καλύψει πλήρως αυτά τα έξοδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί δεν θα υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον κόστος μετακίνησης εκτός από το εισιτήριο του αγώνα τους».