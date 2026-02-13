Το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την Τσικνοπέμπτη, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» για παρουσιαστές που την προηγούμενη έτρωγαν ζωντανά στο πλατό.

«Καλά, έχω τρελαθεί με κάτι παρουσιαστές, οι οποίοι τρώνε στον αέρα. Είχαν σουβλάκια, παϊδάκια κι έτρωγαν στον αέρα. Παιδιά, είναι ντροπή, να τρως στον αέρα; Μπροστά στην κάμερα;», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εμείς τα φέρνουμε εδώ, αλλά στο διάλειμμα λίγο τσιμπολογάμε. Να είσαι στον αέρα και να τρως; Είναι ντροπή ρε παιδιά! Τρως στον αέρα; Συγκρατήσου λίγο ρε φίλε. Γιατί τρως στον αέρα; Δεν αντέχεις; Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα να έχεις το μπριζολάκι εδώ και να το τρως στον αέρα», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.