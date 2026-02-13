Ο Ντιέγκο Σιμεόνε καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό φακό να απευθύνεται προς τον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια στιγμή που σχολιάστηκε έντονα, κατά τη διάρκεια της εμφατικής επικράτησης της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Copa del Rey.

Στο «Μετροπολιτάνο», οι «Ροχιμπλάνκος» κυριάρχησαν απόλυτα, φτάνοντας στο επιβλητικό 4-0 και μετατρέποντας τον πρώτο ημιτελικό σε επίδειξη δύναμης. Παρ’ όλα αυτά, μία κίνηση του Αργεντινού τεχνικού ήταν εκείνη που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση. Μετά το τρίτο γκολ της ομάδας του, ο «Τσόλο» γύρισε προς τον νεαρό άσο των Καταλανών και ύψωσε τρία δάχτυλα, μια χειρονομία που από τη Βαρκελώνη εκλήφθηκε ως ειρωνικό μήνυμα για την εξέλιξη του σκορ.

🚨🚨| “Marroqui coge cabras”



Simeone a Lamine Yamal durante el encuentro



[@elchiringuitotv] pic.twitter.com/U10K7XsKAc — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) February 12, 2026

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το περιστατικό. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν και για τη διαδικασία του VAR, όταν τέρμα του Πάου Κουμπαρσί ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από πολύλεπτο έλεγχο, λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας του ημιαυτόματου συστήματος. Οι διαιτητές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε χειροκίνητη χάραξη γραμμών, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον εκνευρισμό.

Από την πλευρά του, ο Χάνσι Φλικ παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ατλέτικο, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές ήττες της προπονητικής του πορείας των τελευταίων ετών. Με τους Γκριεζμάν, Άλβαρες και Λούκμαν να βρίσκουν δίχτυα, η ομάδα της Μαδρίτης απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης, αφήνοντας τη Μπαρτσελόνα να αναζητά μια μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς.