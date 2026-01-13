Ένας παιδόφιλος που παρίστανε μια ανήλικη κοπέλα στα social media και εκβίαζε δεκάδες παιδιά, προκαλούσε τους αστυνομικούς ακόμη και μετά τη σύλληψή του, λέγοντάς τους ειρωνικά να «συνεχίσουν το σκάψιμο», σύμφωνα με νέο ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 24χρονος Τζέι Λανγκ από το Έσεξ είχε δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς σε Snapchat και Instagram, εμφανιζόμενος ως 16χρονη με το όνομα «Chloe». Στόχευε αγόρια ηλικίας 11 έως 16 ετών, τα οποία έπειθε να του στείλουν άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο.

Χρησιμοποιώντας εφαρμογή καταγραφής οθόνης, αποθήκευε το υλικό και στη συνέχεια εκβίαζε τα θύματα, απαιτώντας περισσότερες εικόνες ή χρήματα, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιήσει όσα είχαν ήδη στείλει.

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά κατήγγειλε την υπόθεση, με την Αστυνομία του Έσεξ να ξεκινά μία από τις μεγαλύτερες έρευνες παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έχει γίνει έως τώρα. Σε βίντεο από την ανάκρισή του, που προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ Social Media Monsters του Channel 4, ο Λανγκ ακούγεται να απαντά προκλητικά στους αστυνομικούς: «Συνεχίστε το σκάψιμο». Όταν του επισημαίνουν ότι τα στοιχεία τον ενοχοποιούν, εκείνος επιμένει ότι η έρευνα «δεν θα αποδείξει τίποτα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνόμος Μπεν Ράσμιρ, σχολίασε ότι ο Λανγκ προσπαθούσε να «χειραγωγήσει» ακόμη και τους αστυνομικούς, συμπεριφορά που –όπως είπε– είναι συνηθισμένη σε σεξουαλικούς θηρευτές. «Δεν θέλουν να είναι εχθροί της αστυνομίας. Προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα», ανέφερε. Η κλινική ψυχολόγος Δρ Ρομπέρτα Μπαμπ εξήγησε ότι η στάση του δείχνει πλήρη έλλειψη μεταμέλειας και ανάγκη διατήρησης ελέγχου και υπεροχής – στοιχεία που χαρακτήριζαν και τα εγκλήματά του. Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι σε μία περίπτωση ο Λανγκ κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικο, αφού πρώτα τον εκβίασε για να συναντηθούν, ενώ σε άλλη περίπτωση ανάγκασε παιδί να βιντεοσκοπήσει σεξουαλική πράξη με φίλο του. Συνολικά εντοπίστηκαν 540 βίντεο και περίπου 140.000 εικόνες, με 220 πιθανά θύματα.

Ο Λανγκ παραδέχτηκε 46 αδικήματα, μεταξύ των οποίων πρόκληση ή υποκίνηση ανηλίκων σε σεξουαλικές πράξεις, εκβιασμό και παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση. Του επιβλήθηκε ισόβια εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης, υποχρεώθηκε να εγγραφεί εφ’ όρου ζωής στο μητρώο σεξουαλικών εγκληματιών και καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξη, με επιπλέον εξαετή περίοδο επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή του.