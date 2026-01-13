Η αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έλαβε τέλος, με το κλαμπ να ανακοινώνει πως ο Μάικλ Κάρικ αναλαμβάνει με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο αγγλικός Τύπος ανέφερε τις τελευταίες μέρες, μετά την απόλυση του Πορτογάλου, ότι ο 44χρονος τεχνικός ήταν ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί και τελικά έτσι έγινε.

Ο Κάρικ αποδέχθηκε όλους τους όρους της διοίκησης των «κόκκινων διαβόλων» και την Τρίτη (13/1) υπέγραψε το συμβόλαιό του, με το κλαμπ να επισημοποιεί την πρόσληψή του.

Ο 44χρονος προπονητής, ο οποίος ως παίκτης είχε αγωνιστεί στη Γιουνάιτεντ από το 2006 μέχρι το 2018, είχε διατελέσει υπηρεσιακός τεχνικός στην ομάδα του Μάντσεστερ για δύο εβδομάδες το 2021 ενώ το 2023 είχε οδηγήσει τη Μίντλεσμπρο στα play off της Championship.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 7η θέση της Premier League, στο -3 από την 4η, έπειτα από 21 αγωνιστικές και το ντεμπούτο του Κάρικ στον πάγκο της θα γίνει στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (17/1).