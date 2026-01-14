Μια μητέρα που ταξίδευε στο εξωτερικό με το μωρό και το μικρό παιδί της βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων στο διαδίκτυο, αφού κατηγόρησε τη Delta Air Lines για τις άβολες συνθήκες του ταξιδιού της — παρότι δεν είχε πληρώσει ξεχωριστή θέση για το βρέφος.

Η Μέλι Σκόγκλουντ ανάρτησε στο Threads μια φωτογραφία που έγινε viral, στην οποία φαίνεται να είναι σκυμμένη στο πάτωμα μιας σειράς οικονομικής θέσης, την ώρα που τα δύο μικρά της παιδιά κοιμούνταν απλωμένα στα καθίσματα του παραθύρου και της μέσης.

«12 ώρες πτήση με τη Delta πίσω στις ΗΠΑ, το αεροπλάνο ήταν sold out, οπότε δεν έχουμε καθόλου επιπλέον χώρο. Αυτή είναι η κατάστασή μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Αν και δεν είναι σαφές από πού ταξίδευε η μητέρα με τα παιδιά της —ούτε αν είχε εισιτήρια και για τα δύο— φαίνεται ότι είχε αγοράσει θέσεις για την ίδια και το μεγαλύτερο παιδί της.

Η ανάρτηση, που περιέγραφε τη δύσκολη εμπειρία του ταξιδιού, δίχασε τους χρήστες του Threads.

Κάποιοι επέκριναν τον φερόμενο ελλιπή προγραμματισμό της, κατηγορώντας τη ότι υπέθεσε πως θα εξασφάλιζε δωρεάν θέση επειδή ταξίδευε με βρέφος.

«Χαίρομαι που μεγάλωσα με μια μητέρα που αγόραζε τον σωστό αριθμό θέσεων για τον αριθμό των επιβατών και δεν περίμενε δωρεάν θέση», σχολίασε ένας χρήστης.

«Ποιο μέρος του SOLD OUT δεν κατάλαβες;» αναρωτήθηκε ένας άλλος.

«Αν ήθελε το μωρό να έχει δική του θέση, θα την είχε αγοράσει μαζί με τις υπόλοιπες. Ήλπιζε (όπως κάνουν πολλοί γονείς μικρών παιδιών) ότι θα υπήρχε μια άδεια θέση για να τη χρησιμοποιήσει δωρεάν για το μωρό», έγραψε κάποιος ακόμη.

Ωστόσο, άλλοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μητέρα, επισημαίνοντας ότι πιθανότατα δεν είχε αγοράσει θέση για το βρέφος, βάσει της πολιτικής της Delta Air Lines για τα παιδιά που ταξιδεύουν στην αγκαλιά ενήλικα, η οποία επιτρέπει σε παιδιά κάτω των 2 ετών να πετούν δωρεάν ή με μειωμένο κόστος όταν κάθονται στην αγκαλιά του γονέα.

«Όλα τα παιδιά κάτω των 3 πετούν δωρεάν, μην είσαι αγενής απλώς επειδή μεγάλωσες με περισσότερα προνόμια από άλλους», σχολίασε ένας χρήστης υπερασπιζόμενος τη Σκόγκλουντ.

«Καταρχάς, αυτό είναι μωρό. Δεν χρειάζεται να αγοράσει θέση για βρέφος. Γι’ αυτό έχει δύο θέσεις: μία για την ίδια και μία για το νήπιό της», έγραψε ένας άλλος. «Αγόρασε τον σωστό αριθμό θέσεων. Να είστε σίγουροι ότι η αεροπορική δεν θα άφηνε αυτό το παιδί να πετάξει δωρεάν αν δεν το δικαιούταν».

«Οι αεροπορικές εταιρείες βγάζουν πάρα πολλά χρήματα από εμάς. Δεν βλέπω τι κακό υπάρχει στο να θέλει κάποιος μια δωρεάν θέση για το μωρό του», σχολίασε ακόμη ένας χρήστης.

Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, η Delta επιτρέπει σε βρέφη και παιδιά κάτω των 2 ετών να ταξιδεύουν στην αγκαλιά ενήλικα δωρεάν σε πτήσεις εσωτερικού και με μειωμένο ναύλο σε διεθνείς πτήσεις.

Οι γονείς μπορούν επίσης να αγοράσουν ξεχωριστό εισιτήριο και να χρησιμοποιήσουν εγκεκριμένο από την FAA παιδικό κάθισμα ασφαλείας ή ζώνη CARES, ωστόσο οι κανονισμοί της FAA περιορίζουν κάθε ενήλικα σε ένα βρέφος στην αγκαλιά και απαιτούν ξεχωριστή θέση για κάθε επιπλέον παιδί.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα της φωτογραφίας, αλλά τόνισε πως η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ότι οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν την πολιτική της εταιρείας για τα βρέφη που ταξιδεύουν στην αγκαλιά.

«Επιπλέον, επιμένουμε σθεναρά να παραμένουν στις θέσεις τους με δεμένες τις ζώνες ασφαλείας, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη που απαιτεί μετακίνηση εντός του αεροσκάφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.