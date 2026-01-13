Την πρώτη του ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup γνώρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπιλμπάο, όπως δείχνει και το τελικό 95-73.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και ήταν μπροστά με 4-10 στα πρώτα λεπτά, οι Ισπανοί όμως απάντησαν με σερί… 22-0 (!) και μετέτρεψαν το σκορ σε 26-10, για να κλείσουν τελικά την πρώτη περίοδο στο +15 (31-16).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο «δικέφαλος του βορρά» τα πήγε καλύτερα επιθετικά και βελτιώθηκε και αμυντικά, καταφέρνοντας να ρίξει τη διαφορά στους 10 πόντους (49-39) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στην τρίτη περίοδο όμως το παιχνίδι στράβωσε οριστικά.

Η Μπιλμπάο κυριαρχούσε σε όλους τους τομείς και το +10 έγινε +20 (74-54), με τον ΠΑΟΚ να μην έχει απαντήσεις. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, μάλιστα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βρέθηκε και στο -29 (86-57 στο 35′), με τους γηπεδούχους να κατεβάζουν ταχύτητα στα τελευταία λεπτά και να παίρνουν τη νίκη με +22 (95-73).

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα στη φάση των «16» για τον ΠΑΟΚ που είναι πλέον στο 2-1 ενώ η Μπιλμπάο έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73