Η βαριά ήττα με 4-0 από τον ΟΦΗ θα φέρει, όπως όλα δείχνουν, το τέλος του Κρις Κόουλμαν από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, με τον Μίλαν Ράσταβατς να είναι το φαβορί για να τον διαδεχθεί.

Ο Ουαλός προπονητής δεν κατάφερε να βελτιώσει την ομάδα της Αρκαδίας όσο θα ήθελε η διοίκηση της, έχοντας απολογισμό τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 13 παιχνίδια. Και με την πιο πρόσφατη ήττα να είναι το 4-0 από τον ΟΦΗ πριν λίγα 24ωρα, το κλίμα βάρυνε πολύ.

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μόλις στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού και δεν είναι σίγουρος για την παραμονή του, οπότε οι διοικούντες είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα αλλαγή προπονητή. Ο Κόουλμαν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και το φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Ράσταβατς.

Ο Σέρβος προπονητής έχει συνεργαστεί δύο φορές στο παρελθόν με την ομάδα της Τρίπολης, το 2019 και το 2023, έχοντας 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες στην πρώτη του θητεία και 13 νίκες, 7 ισοπαλίες και 19 ήττες στη δεύτερη.