Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα και να οδηγήσει στην υπέρβαση της βίας και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και να υπάρξει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.