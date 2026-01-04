Η ειρήνη στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής διαλύθηκε εξαιτίας της επίθεσης που εξαπέλυσαν χθες, Σάββατο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιβάν Χιλ, σε δηλώσεις του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που μεταδόθηκαν σήμερα.

«Η ειρήνη στη Λατινική Αμερική διαλύθηκε εξαιτίας της ενέργειας αυτής», είπε ο κ. Χιλ στο πρακτορείο, την επομένη των ανακοινώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα πλήγματα καθώς και την αιχμαλώτιση του ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας της Βενεζουέλας, που μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη.