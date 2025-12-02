Με ένα ανώτατο διοικητικό πρόστιμο τιμώρησε ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας της Τουρκίας τον διαχειριστή παιδότοπου σε εμπορικό κέντρο της Άγκυρας, ο οποίος απαγόρευσε την είσοδο σε 7χρονο παιδί με σύνδρομο Down.

Το παιδί είδε την πόρτα του χώρου παιχνιδιού να κλείνει μπροστά του, καθώς το προσωπικό ενημέρωσε τη συνοδό του ότι ο μικρός «θα μπορούσε να βλάψει ή να βλαφθεί».

Όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, η επιχείρηση υποστήριξε ότι το παιδί δεν πληρούσε υποτιθέμενο όριο ύψους για την είσοδο στην πισίνα με μπάλες και ότι, επιπλέον, δεν επιτρέπονταν ενήλικες στον συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, η ίδια η έρευνα έδειξε ότι δεν έγινε ποτέ μέτρηση ύψους και ότι καμία προειδοποιητική πινακίδα δεν υπήρχε στο σημείο.