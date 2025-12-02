Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους στη Σόφια και άλλες μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας τη Δευτέρα, διαμαρτυρόμενοι για τον προϋπολογισμό του 2026, τον πρώτο που συντάχθηκε σε ευρώ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, όταν ορισμένοι διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν αποκλείσει τα γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων στη Σόφια, εκτοξεύοντας πέτρες, μπουκάλια και κροτίδες προς την πλευρά των αστυνομικών.

Στις 28 Νοεμβρίου, μετά από παρόμοιες διαδηλώσεις, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Ρόσεν Ζελιάζκοφ δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει ξανά το σχέδιο δαπανών για το 2026 στο κοινοβούλιο, με στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή είχε εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Νοεμβρίου.

Today #Bulgaria protests! Thousands of Bulgarians are in front of parliament and demand the resignation of the government. 🙌🏼 pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ — NessieK (@NbK1808) December 1, 2025

Η αντιπολίτευση και διάφορες οργανώσεις υποστηρίζουν ότι κατέβηκαν στους δρόμους αντιδρώντας στις κυβερνητικές προθέσεις για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα μερίσματα, μέτρα που η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητα, σύμφωνα με το Reuters, για τη στήριξη των δημοσίων δαπανών. Παράλληλα καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη κρατική διαφθορά.

At least 40 000 gather in #Sofia #Bulgaria to protest against the inadequacy of the current government’s fiscal policy & proposals for higher taxes and higher financial burden on the local businesses. pic.twitter.com/Gr2dw5tLn0 — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) December 1, 2025

Στη Βουλγαρία, περίπου οι μισοί πολίτες παραμένουν αντίθετοι στην υιοθέτηση του ευρώ, φοβούμενοι ότι η αλλαγή θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία και θα επιτρέψει στους εμπόρους να αυξήσουν τις τιμές εκμεταλλευόμενοι τη μετάβαση από το λεβ στο νέο νόμισμα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί, όταν το βαλκανικό κράτος ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ.