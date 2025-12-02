Στη Βρετανία, ένας 18χρονος άνδρας έχασε τραγικά τη ζωή του σε τροχαίο, αφού προηγουμένως είχε βγει από ασθενοφόρο που είχε σταματήσει για να του προσφέρει περαιτέρω φροντίδα.

Το βράδυ της Κυριακής, η υπηρεσία ασθενοφόρων ενημέρωσε την αστυνομία ότι ένας ασθενής είχε κατέβει από το όχημα ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε ότι ο νεαρός βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Αστυνομικός που βρέθηκε στο σημείο προσπάθησε να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για τον ίδιο και για άλλους οδηγούς. Ωστόσο, ο 18χρονος χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου.

Η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ ανέφερε: «Ένας άνδρας έχασε δυστυχώς τη ζωή του σε τροχαίο την Κυριακή το βράδυ. Η υπηρεσία ασθενοφόρων μας ειδοποίησε ότι ένας ασθενής είχε βγει από το ασθενοφόρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Αστυνομικός προσπάθησε να τον οδηγήσει σε ασφαλές σημείο, όμως λίγο αργότερα ενεπλάκη σε σύγκρουση με διερχόμενο όχημα και πέθανε επί τόπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών».

Η Υποδιευθύντρια της Αστυνομίας, Τζοάν Χολ, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του νεαρού σε αυτή την τραγική στιγμή. Θα τους προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη. Το περιστατικό έχει επηρεάσει βαθιά τόσο τους αστυνομικούς όσο και τα πληρώματα των ασθενοφόρων, που είναι φυσιολογικά πολύ ταραγμένοι από όσα συνέβησαν».