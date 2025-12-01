Πάνω από 600 οι νεκροί από τον κυκλώνα στην Ινδονησία

Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα και προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να προσεγγιστούν άνθρωποι που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και νερά πλημμύρας σε μεγάλο ύψος.

Ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία σήμερα με 464 ανθρώπους να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία. Η καταστροφή στις τρεις χώρες έρχεται έπειτα από μήνες ακραίων καιρικών φαινομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβανομένων τυφώνων που σάρωσαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ.

Με βελτιωμένες τις καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες άνθρωποι στην πόλη Παλεμπάγιαν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας καθάριζαν τη λάσπη, τους πεσμένους κορμούς δέντρων και μπάζα από τους δρόμους, την ώρα που άνδρες με στολές παραλλαγής άνοιγαν δρόμο μέσα από ξύλα, μπετόν και λαμαρίνες για να περάσουν φορτηγά γεμάτα ανθρώπους που έψαχναν για μέλη της οικογένειάς τους. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, ενώ οι κυβερνητικές προσπάθειες ανάκαμψης περιλαμβάνουν αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές σήμερα και σημείωσε πως «υπάρχουν δρόμοι που είναι ακόμη κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».