Δραματικό νέο υλικό από κάμερα σώματος κατέγραψε τη στιγμή που η αστυνομία του Πόρτλαντ χτύπησε με το περιπολικό έναν γυμνό άνδρα, οπλισμένο και υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης (meth), σε μια χαοτική καταδίωξη κατά την οποία ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει δύο φορές.

«Βλέπετε έναν γυμνό τύπο να τρέχει γύρω;» φώναξε ένας αστυνομικός μέσω ασυρμάτου το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το υλικό που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Στο βίντεο ακούγεται πρώτα ο ήχος ενός πυροβολισμού και έπειτα φαίνεται ο γυμνός άνδρας να τρέχει στον δρόμο κρατώντας όπλο. «Θα τον χτυπήσω», λέει ένας από τους αστυνομικούς μέσα στο περιπολικό, με τον συνάδελφό του να απαντά «ΟΚ».

Ο οδηγός επιταχύνει και χτυπά τον άνδρα στην αριστερή πλευρά του οχήματος, εκτοξεύοντας τον πάνω στο καπό, όπως φαίνεται στο βίντεο. Οι αστυνομικοί ανοίγουν αμέσως τις πόρτες τους και προσπαθούν να εντοπίσουν το όπλο του άνδρα.

Στην αρχή, ο άνδρας φαίνεται να υπακούει στις εντολές, όμως καθώς οι αστυνομικοί αναζητούν το όπλο, ξαφνικά σηκώνεται και το σκάει. Ακολουθεί καταδίωξη πεζή, με τους αστυνομικούς να τρέχουν πίσω του.

Όταν τον φτάνουν, υπακούει στην εντολή να ξαπλώσει στο έδαφος, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σηκώνεται ξανά και προσπαθεί να δραπετεύσει εισερχόμενος σε κτίριο γραφείων. Πριν περάσει από τις γυάλινες πόρτες, αντιλαμβάνεται ότι έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα στους αστυνομικούς και σε φύλακα ασφαλείας.

«Χτυπήστε τον με τέιζερ!» φωνάζει ένας από τους αστυνομικούς. Ο άλλος χρησιμοποιεί το τέιζερ, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αρχίσει να χτυπά το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας αιμορραγία. Ένας από τους αστυνομικούς συγκρατεί το κεφάλι του για να μην αυτοτραυματιστεί περισσότερο.

Αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας παραδέχτηκε ότι είχε πάρει μεθ. Και οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό είναι έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας του Πόρτλαντ, ενώ η υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τη «θανατηφόρα χρήση βίας», σύμφωνα με το KGW8.