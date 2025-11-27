Στην Τουρκία έφτασε πριν από λίγο ο πάπας Λέων ΙΔ’ για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.

Ο Αμερικανός πάπας έφτασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα.

Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Η έναρξη της επίσκεψης του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία και τον Λίβανο σηματοδοτεί μια νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη σελίδα στον διαχριστιανικό διάλογο.

Πρόκειται για ένα ταξίδι με έντονο συμβολισμό, καθώς αναβιώνει μια πρωτοβουλία που είχαν οραματιστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο πάπας Φραγκίσκος, με στόχο να τιμηθεί η συμπλήρωση χιλίων επτακοσίων ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.