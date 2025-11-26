Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.
Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.
Lithuania's Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025
