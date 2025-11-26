Μια 30χρονη -σήμερα- γυναίκα από τη Βραζιλία, η οποία έχασε το αριστερό χέρι και πόδι της όταν λιποθύμησε και έπεσε στις ράγες του μετρό στο Μπρούκλιν το 2016, κέρδισε αποζημίωση-μαμούθ ύψους σχεδόν 82 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, σχεδόν μία δεκαετία μετά το σοκαριστικό ατύχημα.

Η Λουίζα Γιάνσεν Χάργκερ Ντα Σίλβα, που είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη ως τουρίστρια το 2016, βρισκόταν μαζί με τον τότε σύντροφό της στην αποβάθρα του σταθμού Atlantic Avenue όταν ένιωσε αδιαθεσία, λιποθύμησε και κατέρρευσε στις ράγες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διερχόμενος συρμός την παρέσυρε, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό των άκρων της, δηλαδή ενός χεριού και ενός ποδιού.

Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν πως η Αρχή Μεταφορών της Νέας Υόρκης (MTA) γνώριζε επί χρόνια τον κίνδυνο πτώσεων στις γραμμές, αλλά δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το MTA διέθετε 15 χρόνια δεδομένων που αποδείκνυαν ότι τέτοια ατυχήματα ήταν «βέβαιο» ότι θα συνέβαιναν, εφόσον δεν τοποθετούνταν συστήματα προστατευτικών θυρών στις αποβάθρες.

Ένας από τους συνηγόρους της Ντα Σίλβα τόνισε πως «η αποτυχία να δράσεις απέναντι σε έναν γνωστό, αποτρέψιμο κίνδυνο είναι ο ορισμός της αμέλειας». Η νομική ομάδα παρουσίασε μάλιστα εσωτερικά έγγραφα που αποκάλυπταν ότι από το 2011 το MTA είχε δεχτεί προτάσεις για δωρεάν εγκατάσταση προστατευτικών θυρών, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα διαφήμισης πάνω σε αυτές. Μεγάλοι διεθνείς όμιλοι είχαν παρουσιάσει τεχνικά ολοκληρωμένα σχέδια, τα οποία το MTA δεν προώθησε.

Το MTA, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «διαφωνεί με την απόφαση» και έχει ήδη ασκήσει έφεση. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας υποστήριξε ότι οι ιστορικές επιλογές δεκαετιών πριν δεν μπορούν να σχολιαστούν, ενώ τόνισε πως σε πολλούς σταθμούς οι πόρτες ασφαλείας δεν θεωρούνται τεχνικά εφικτές. Η υπηρεσία σημείωσε επίσης ότι έχει εγκαταστήσει κάποιο είδος προστατευτικών συστημάτων σε 109 σταθμούς.

Το περιστατικό της Ντα Σίλβα δεν είναι μεμονωμένο. Οι συγκρούσεις με συρμούς έχουν αυξηθεί, με 241 άτομα να έχουν χτυπηθεί από τρένα το 2023, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Πέρυσι, σε παρόμοια υπόθεση, άνδρας που είχε πέσει μεθυσμένος στις ράγες είχε αρχικά λάβει αποζημίωση 90 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία στη συνέχεια μειώθηκε σε 40 εκατομμύρια.

Για την ίδια τη Ντα Σίλβα, η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μια μορφή δικαίωσης, αν και δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή που έχει από το 2016. Οι συνήγοροί της επιμένουν ότι το MTA θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία και ότι η εγκατάσταση θυρών ασφαλείας είναι μονόδρομος για την προστασία των επιβατών, όπως αναφέρει η nypost.