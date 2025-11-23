Μπορεί στη Γενεύη να κλήθηκαν σήμερα οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, και της Γαλλίας για να λάβουν μέρος στις συζητήσεις επί του αμερικανικού σχεδίου για την ειρήνευση στην

Ουκρανία, όμως οι εξελίξεις αιφνιδίασαν τις Βρυξέλλες που δεν γνώριζαν για τις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων.

Ετσι λοιπόν, στο και πέντε η Ευρώπη αποφάσισε όχι να παρουσιάσει ένα δικό της νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αλλά να καταθέσεις τις προτάσεις της πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ

Τραμπ. Αν και υπάρχουν πολλές διαφωνίες και ανησυχίες σχετικά με την πρόταση της Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ούτε ένας Ευρωπαίος ηγέτης, που να επιθυμεί την ακύρωση βασικών σημείων της πρότασης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ελέγχει -είτε με συμφωνίες, είτε με την ισχύ των ΗΠΑ- τους όρους του παιχνιδιού. Αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν για οποιονδήποτε λόγο, η Ουκρανία θα καταρρεύσει και οι συνέπειες για την Ευρώπη θα είναι

απροσδιόριστες. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χωρίς να μπορεί να πει κάτι διαφορετικό, δήλωσε πως είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μιας

μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης το βράδυ της Παρασκευής.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη

Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για την Ευρωπαική Ενωση είναι πώς θα βρεί τρόπους να χρησιμοποιήσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο

Βέλγιο για να εκδώσει ένα άνευ προηγουμένου δάνειο αποζημιώσεων για την Ουκρανία, προκειμένου να καλύψει τις στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της για το 2026 και το 2027.

Το σχέδιο που προτάθηκε από τις ΗΠΑ μετά από απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα υποδηλώνει το αντίθετο. Επίσης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει χώρο στη Ρωσία και

στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να αξιοποιήσει την όποια ολιγωρία και να επανέλθει απέναντι σε μία αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει έως και σήμερα.

Από την Πολωνία, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι υπενθύμισε ότι «στην καρδιά κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας βρίσκεται η ευρωπαϊκή ασφάλεια», ζητώντας οι Ευρωπαίοι να ενημερώνονται και να

συμμετέχουν ουσιαστικά σε κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια.

Ακόμη και σε αυτή την διπλωματική παγκόσμια κρίση η Ευρώπη αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Και μάλιστα όταν η κρίση είναι επί ευρωπαικού εδάφους. Η Ευρώπη, και δη η Ευρωπαική Ενωση ενώ είναι ένας οικονομικός και πολιτικός γίγαντας συνεχίζει να συμπεριφέρεται να νάνος που δεν μπορεί να δηλώνει παρουσία και να υψώνει δυνατή φωνή είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε λόγω διαφορετικών απόψεων μεταξύ των χωρών μελών της.

Η ηγεμονία του Τραμπ ίσως πρέπει να είναι ένα καμπανάκι ότι θα πρέπει να γίνει πιο δυναμική.

Εκτός αν συμφωνεί σε όλες τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου. Επομένως δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί.