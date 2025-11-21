Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη στρατηγική της αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πλέον θα θεωρεί παραβιάσεις την υιοθέτηση από χώρες πολιτικών για την αντιμετώπιση των συστημικών διακρίσεων ή την παροχή κρατικών επιδοτήσεων για τις αμβλώσεις όταν καταρτίζει την ετήσια έκθεσή της, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εκδόθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Τα τελευταία χρόνια μια νέα καταστροφική ιδεολογία ευνόησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ανενόχλητα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι νόμοι που πλήττουν την ελευθερία της έκφρασης και φυλετικά μεροληπτικές πρακτικές στην αγορά εργασίας», πρόσθεσε. «Αρκετά», τόνισε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παραμέτρους κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσής τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξήγησε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να απομακρυνθούν από την «ταυτότητα ομάδας» για να επικεντρωθούν «στα φυσικά δικαιώματα» του ατόμου.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο μέχρι στιγμής παράδειγμα των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία να περιορίσει την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και να καταργήσει τα προγράμματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης (DEI), τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα «προϋπάρχουν των κυβερνήσεων και μας αποδίδονται από τον Θεό, τον Δημιουργό μας, και όχι από τις κυβερνήσεις», οι οποίες υπάρχουν «για να τα υπερασπίζονται», εξήγησε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επί δεκαετίες η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο αποτελούσε αναφορά για τους ειδικούς.

Στην πρώτη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιεύθηκε υπό την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού – η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο αλλά καταρτίστηκε σε μεγάλο βαθμό πριν από την επιστροφή του στην εξουσία – είχαν μειωθεί σημαντικά οι αναφορές στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Εξάλλου η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τις επικρίσεις της εις βάρος χωρών που τον υποστηρίζουν. Αντίθετα, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της ελευθερίας του λόγου στην Ευρώπη και έχει αυξήσει τις επικρίσεις της εις βάρος της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής, χώρες με τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει έρθει σε ρήξη με αφορμή διάφορα ζητήματα.