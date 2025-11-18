Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι κατάφερε να υπερψηφιστεί σε ψήφο εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα, μετά την οριακή έγκριση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για την τόνωση της καναδικής οικονομίας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο επιβολής τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ.

Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του κ. Κάρνι.

Η πλειοψηφία των βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία στήριξε το προτεινόμενο «δημοσιονομικό σχέδιο» της κυβέρνησης, χάρη τόσο στη στήριξη του ηγέτη του Πράσινου Κόμματος όσο και στην απουσία ορισμένων μελών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 170 ψήφοι υπέρ έναντι 168 κατά.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός προϋπολογισμού που προβλέπει δεσμεύσεις για δισεκατομμύρια σε επιπλέον δαπάνες σε τομείς όπως οι εμπορικές υποδομές, η άμυνα και η στέγαση, ενώ παράλληλα υπόσχεται περιορισμό του δημόσιου τομέα.

Στις εκλογές του Απριλίου, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Κάρνεϊ δεν εξασφάλισε την πλειοψηφία των 343 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να χρειάζεται τη στήριξη κάποιων βουλευτών της αντιπολίτευσης για την ψήφιση της νομοθεσίας. Ορισμένες διαδικασίες — όπως η έγκριση του προϋπολογισμού — θεωρούνται «μέτρα εμπιστοσύνης» και, αν αποτύχουν, συνήθως οδηγούν σε παραίτηση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές.

Μέχρι τη Δευτέρα, η κυβέρνηση αναζητούσε ακόμα δύο ψήφους από την αντιπολίτευση. Τελικά, ο Κάρνεϊ εξασφάλισε την υποστήριξη της μοναδικής βουλευτή του Πράσινου Κόμματος, Ελίζαμπεθ Μέι, η οποία ηγείται του κόμματος εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Μέι εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ, αφού ο Κάρνεϊ τη διαβεβαίωσε πως ο προϋπολογισμός σέβεται τις δεσμεύσεις της «Συμφωνίας του Παρισιού» για τις εκπομπές άνθρακα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα ψηφίσω ναι — για τη χώρα, για τον πλανήτη και για την ελπίδα μου στο μέλλον».

Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον 167,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά ελλείμματα σε πενταετή περίοδο, κυρίως λόγω μεγάλων δαπανών σε κεφαλαιουχικά έργα, αλλά και από πιο μετρημένες προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα. Οι μειωμένες εισπράξεις σχετίζονται με προηγούμερες μειώσεις φόρων εισοδήματος και την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, καθώς η καναδική οικονομία, εξαρτώμενη από τις εξαγωγές, αντιμετωπίζει δασμούς από ΗΠΑ και Κίνα.