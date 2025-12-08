Ένας 31χρονος αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Καπελέτου Ηλείας, βάζοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.gr, ο άνδρας διέμενε στο ίδιο σπίτι με άλλους εργάτες γης και οι συγκάτοικοί του ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντός του, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.