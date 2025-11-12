Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο να αποκοιμιέται την ώρα που το όχημα επιταχύνει πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες και παραλίγο να συγκρουστεί με αυτοκίνητο.

Η γυναίκα μηχανοδηγός φαίνεται να έχει γείρει στην καρέκλα της, τη στιγμή που το διπλό βαγόνι γεμάτο κόσμο παίρνει απότομα μια στροφή, ενώ ένα αυτοκίνητο προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το KRON4.

Όπως αναφέρει η New York Post, η απότομη στροφή εκτόξευσε τους επιβάτες προς τα πλάγια, με πολλούς να πέφτουν στο πάτωμα. «Θέλω να κατέβω!», ακούγεται να ουρλιάζει μια γυναίκα, ενώ μια άλλη φωνάζει «Ω Θεέ μου!». Το απότομο τίναγμα ξύπνησε τη μηχανοδηγό, η οποία έσπευσε να πάρει ξανά τον έλεγχο και να σταματήσει το τρένο. Στη συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να καθησυχάσει τους έντρομους επιβάτες, επαναλαμβάνοντας: «Ηρεμήστε». «Συγγνώμη», είπε. «Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Δεν τρακάρουμε. Ηρεμήστε».

Wild video shows conductor asleep as train barrels at 50 mph, throwing riders and nearly smashing into cars https://t.co/kghtoS8H73 pic.twitter.com/9gGUfAAGyA — New York Post (@nypost) November 11, 2025

Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, μία γυναίκα επιβάτης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για διάσειση. Η έρευνα για το περιστατικό, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου στη σήραγγα Sunset κοντά στο πάρκο Duboce, δεν έδειξε κανένα τεχνικό πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η υπηρεσία δημοτικών μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA).

Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε «από λάθος λόγω κόπωσης του οδηγού».

«Το τρένο παρουσίασε μια σειρά από απροσδόκητους κραδασμούς ενώ κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα 80χλμ. ανά ώρα μέσα σε στροφή», ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι το κανονικό όριο ταχύτητας στο σημείο. «Πολλοί επιβάτες ταρακουνήθηκαν και έπεσαν λόγω της απότομης κίνησης», επιβεβαίωσε.

🇺🇸 Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls.



The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «το ζήτημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση της οδηγού από καθήκοντα οδήγησης».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κίρσμπαουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», δήλωσε. «Η ασφάλεια είναι πάντα η κορυφαία προτεραιότητά μας. Είμαστε δεσμευμένοι να αποδώσουμε ευθύνες και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα μέσα μεταφοράς να παραμείνουν ασφαλή και αξιόπιστα για όλους».