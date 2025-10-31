Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη ληστεία στο Λούβρο που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, ένα άλλο σημαντικό μουσείο βρέθηκε στο στόχαστρο των κλεφτών. Στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, περισσότερα από 1.000 ιστορικά αντικείμενα εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας τολμηρής διάρρηξης στο Oakland Museum of California νωρίς το πρωί της 15ης Οκτωβρίου.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν, σύμφωνα με τον Guardian, καλάθια Ιθαγενών Αμερικανών, γλυπτά από ελεφαντόδοντο, δαγκεροτυπίες και φορητοί υπολογιστές. Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται στενά με το FBI για να εντοπίσουν τους δράστες και να ανακτήσουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η αστυνομία του Όκλαντ σημείωσε ότι η διάρρηξη έγινε λίγο πριν από τις 3:30 το πρωί, σε αποθηκευτικό χώρο εκτός του κεντρικού κτιρίου του μουσείου.

«Η κλοπή που συνέβη αποτελεί μια τολμηρή ενέργεια που στερεί από το κοινό την πολιτιστική κληρονομιά της πολιτείας μας», δήλωσε η Λόρι Φόγκαρτι, εκτελεστική διευθύντρια και CEO του Oakland Museum of California, σε ανακοίνωσή της. «Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα έχουν δοθεί ως δωρεά στο Μουσείο από γενναιόδωρους χορηγούς. Συνεργαζόμαστε στενά με την πόλη του Όκλαντ, την αστυνομία του Όκλαντ και το FBI για να επιστραφούν αυτά τα αντικείμενα».

Το Oakland Museum, που άνοιξε τις πόρτες του το 1969, διαθέτει σήμερα περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντικείμενα, από σημαντικά έργα τέχνης και ιστορικά κειμήλια έως φυσικά εκθέματα. Μέσα από τα προγράμματά του, το μουσείο προσπαθεί να «εξερευνήσει και να αναδείξει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Καλιφόρνιας».

Η Φόγκαρτι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι δεν υπήρχαν υπάλληλοι στον αποθηκευτικό χώρο, όταν πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη και ότι οι εργαζόμενοι ανακάλυψαν την κλοπή το πρωί της 16ης Οκτωβρίου.