Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό που ξέφυγε από τον έλεγχο έπεσε πάνω σε όχημα στη βορειοανατολική Ρουμανία, σε μια φρικτή σύγκρουση που έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το σοκαριστικό βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας, που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, δείχνει τον οδηγό του φορτηγού να γλιστρά και να χάνει τον έλεγχο του ρυμουλκούμενου, το οποίο περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου – άνδρες 39 και 42 ετών – δεν μπόρεσαν να σωθούν.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ρουμανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη σύγκρουση.