Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού συγκλονίζει τον μαγικό κόσμο του NBA με τον Τέρι Ροζίερ να βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, όπως και ο headcoach των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Ο παίκτης του NBA συνελήφθη την Πέμπτη, καθώς κατηγορείται ότι ενημέρωσε μια ομάδα ανθρώπων του στοιχήματος πως θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα της 23ης Μαρτίου 2023 λόγω τραυματισμού, όταν αγωνιζόταν ακόμη με τη φανέλα των Χόρνετς.

Ο Ροζίερ ξεκίνησε βασικός στον αγώνα εκείνης της βραδιάς απέναντι στους Πέλικανς και φάνηκε ιδιαίτερα δραστήριος, καθώς μάζεψε μερικά ριμπάουντ και μοίρασε μια ασίστ, αν και αστόχησε σε ένα τρίποντο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Λίγο πριν το μέσο της πρώτης περιόδου, πέτυχε το πρώτο του καλάθι, ένα σουτ από τα 4,5 μέτρα, κοντά στη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Εκεί εμφανίστηκε το πρώτο σημάδι της φερόμενης «ανωμαλίας». Καθώς επέστρεφε στην άμυνα, ο Ροζίερ φάνηκε να πιάνει τον αστράγαλό του ή το πόδι του, ενώ περίμενε τους Πέλικανς να οργανώσουν την επίθεσή τους. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αγώνας του θα τελείωνε πρόωρα.

Με λιγότερο από τρία λεπτά να απομένουν στην περίοδο, ο Ροζίερ έδωσε πάσα στον Λάρι Νανς Τζούνιορ, ο οποίος αστόχησε σε ένα εύκολο σουτ κοντά στο καλάθι και αυτή ήταν η τελευταία φορά που άγγιξε την μπάλα εκείνο το βράδυ. Στην επόμενη φάση, ο φόργουορντ των Πέλικανς, Μπράντον Ίνγκραμ, ευστόχησε σε μακρινό σουτ τριών πόντων, ανεβάζοντας το σκορ στο 33-20 υπέρ των Πέλικανς, γεγονός που οδήγησε τον πάγκο της Σάρλοτ να καλέσει τάιμ άουτ.

Ο Ροζίερ, που βρισκόταν κοντά στο καλάθι τη στιγμή που η μπάλα μπήκε, φάνηκε να αποχωρεί αργά από το παρκέ. Κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ αντικαταστάθηκε και δεν επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με πέντε πόντους (2/4 σουτ), τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο, σε συνολικά εννέα λεπτά και τριάντα τέσσερα δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα ανέφερε πως ο Ροζίερ αποχώρησε λόγω πόνου στο δεξί πόδι.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πόνταραν πάνω από 200.000 δολάρια σε στοιχήματα Under για τις προσωπικές επιδόσεις του εκείνο το βράδυ, αποκομίζοντας κέρδη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.