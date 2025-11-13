Ο Λουίς Ρουμπιάλες είχε εξοργίσει πολύ κόσμο με το μη συναινετικό φιλί που είχε δώσει στην Τζένι Ερμόσο όταν ήταν πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τα συναισθήματα του κόσμου, όπως φαίνεται, δεν έχουν αλλάξει.

Το βράδυ της Πέμπτης (13/11) ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας παρουσίασε το βιβλίο του με τίτλο «Σκοτώνοντας τον Ρουμπιάλες» και κατά τη διάρκεια της σχετικής εκδήλωσης τα πράγματα ξέφυγαν.

Ένας από τους παρευρισκόμενους πέταξε αυγά προς το μέρος του Ρουμπιάλες, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και κινήθηκε προς το μέρος του δράστη, πριν τον συγκρατήσουν οι άνθρωποι της ασφάλειας, απομακρύνοντας παράλληλα τον άντρα που πέταξε τα αυγά.

Ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών ετών ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 10.800 ευρώ καθώς είχε κριθεί ένοχος από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας για την υπόθεση Ερμόσο.