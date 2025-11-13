Σαν σήμερα, το 1896, η Αθήνα και ο Πειραιάς ζουν μία από τις πιο καταστροφικές στιγμές της νεότερης ιστορίας τους. Μια ξαφνική, καταρρακτώδης βροχή μετατρέπει ολόκληρη την πρωτεύουσα σε μια απέραντη υδάτινη παγίδα, γνωστή και ως «πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου», παρασύροντας ζωές, περιουσίες και υποδομές σε λίγες μόνο ώρες.

Η καταιγίδα που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Η ένταση του νερού είναι ασύλληπτη. Ρέματα που τότε παρέμεναν ανοιχτά ή ελάχιστα προστατευμένα υπερχειλίζουν, ορμητικά νερά κυλούν μέσα στους κεντρικούς δρόμους, και τα φτωχικά σπίτια στις παρυφές της πόλης – πολλά χτισμένα χωρίς θεμέλια ή με ευάλωτα υλικά – καταρρέουν σαν χάρτινα.

Μέχρι να κοπάσει το φαινόμενο, 61 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περίπου 450 σπίτια καταρρέουν, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες άστεγες και μια πόλη σοκαρισμένη από το μέγεθος της καταστροφής.

Την εποχή εκείνη υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα και οχύρωση των ρεμάτων. Οι εφημερίδες της εποχής μιλούν για «ανείπωτη συμφορά», ενώ οι αρχές ξεκινούν με καθυστέρηση την καταγραφή των ζημιών και τα πρώτα βήματα ενίσχυσης των πληγέντων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1851: Ο Αμερικάνος συγγραφέας, Χέρμαν Μέλβιλ, εκδίδει στις ΗΠΑ το μυθιστόρημά του «Μόμπι Ντικ», ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

1863: Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η Αγγλία αποφασίζει την παραχώρηση των Επτανήσων στην Ελλάδα. Η απόφαση, που επικυρώνεται επίσημα το 1864, αποτελεί σημαντικό διπλωματικό και εθνικό βήμα, καθώς τα Ιόνια Νησιά ενσωματώνονται στο ελληνικό κράτος μετά από αιώνες ξένης κυριαρχίας. Η παραχώρηση συνδέεται και με την άνοδο στον θρόνο του νεαρού Γεωργίου Α΄, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

1889: Η αμερικανίδα δημοσιογράφος Νέλι Μπλάι ξεκινά το φιλόδοξο ταξίδι της για να γυρίσει τον κόσμο σε λιγότερο από 80 ημέρες, εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Με συνεχή μετακινήσεις με πλοία και τρένα, η Μπλάι καταφέρνει να διαψεύσει κάθε αμφιβολία, ολοκληρώνοντας το εγχείρημα σε 72 ημέρες, 6 ώρες και 11 λεπτά. Το κατόρθωμά της γίνεται θρύλος της δημοσιογραφίας και ορόσημο για την ανεξάρτητη γυναικεία παρουσία στον Τύπο του 19ου αιώνα.

1910: Λαμβάνει χώρα η πρώτη απονήωση στην ιστορία της αεροπορίας. Ο πρωτοπόρος Αμερικανός αεροπόρος, Γιουτζίν Ιλάι, σηκώνει ένα αεροπλάνο από το κατάστρωμα του καταδρομικού «Μπέρμιγχαμ».

1926: Ιδρύεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ).

1961: Ο Μάνος Κατράκης βραβεύεται με το πρώτο βραβείο των κριτικών του Αγίου Φραγκίσκου, για το ρόλο του Κρέοντα στην «Αντιγόνη».

1972: Ο δείκτης Dow Jones κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τις 1.000 μονάδες, τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 1.003,16. Η ιστορική αυτή επίδοση θεωρείται ορόσημο για τη Wall Street, καθώς σηματοδοτεί την ισχυρή άνοδο της αμερικανικής οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

1973: Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο οι γενικές συνελεύσεις που θα οδηγήσουν μέσα σε λίγες ώρες στην κατάληψη και στην κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα. Το κλίμα είναι ήδη τεταμένο, με τους φοιτητές να απαιτούν ελευθερίες, δημοκρατία και τερματισμό του καθεστώτος. Το ίδιο βράδυ συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία οργανώνει την κατάληψη, σηματοδοτώντας την έναρξη των ιστορικών γεγονότων που θα συγκλονίσουν ολόκληρη τη χώρα.

1988: Ανακήρυξη ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Η κίνηση αυτή είχε τεράστια γεωπολιτική σημασία και παραμένει κρίσιμο σημείο στην ιστορία της Μέσης Ανατολής.

1989: Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων», ένα επίλεκτο μουσικό σύνολο, το οποίο θα παρουσιάσει πρωτότυπα προγράμματα. Η πρώτη συναυλία θα δοθεί στις 23 Νοεμβρίου του 1989 στο θέατρο «Παλλάς». Το 1994 η Ορχήστρα θα επανιδρυθεί.

1993: Ο μεγάλος «κανονιέρης» του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα, Θωμάς Μαύρος, λέει και επισήμως «αντίο» στα γήπεδα, στο φιλικό ΑΕΚ – Ελλάδα.

2003: Ανακαλύπτεται ο αστεροειδής Σέντνα (90377 Sedna). Η ανακάλυψη αυτού του μακρινού αντικειμένου από τον Ήλιο θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση του ηλιακού μας συστήματος και των σωμάτων που βρίσκονται πέρα από τον Πλούτωνα.

2006: To Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής νομιμοποιεί του γάμους μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου.

2008: Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σελήνη, για πρώτη φορά από την έναρξη του διαστημικού προγράμματος της ασιατικής χώρας, 45 χρόνια νωρίτερα.

2020: Χιλιάδες υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτύρονται για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 στην Ουάσινγκτον.

Γεννήσεις

1935 – Λευτέρης Παπαδόπουλος, Έλληνας στιχουργός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Έγραψε εκατοντάδες στίχους που σημάδεψαν γενιές, συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Γιάννης Σπανός και ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Τραγούδια όπως «Όταν σφίγγουν το χέρι» και «Τα μετέωρα» αποτελούν διαχρονικά σύμβολα της ελληνικής μουσικής και συλλογικής μνήμης.

1949 – Βαγγέλης Γερμανός, Έλληνας τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ερμηνευτής, από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής έντεχνης και ροκ σκηνής. Ξεχώρισε τη δεκαετία του ’80 με το εμβληματικό άλμπουμ «Τα μπαράκια», που τον καθιέρωσε για το ποιητικό, νοσταλγικό ύφος και τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του. Η μουσική του συνδύασε ευαισθησία, αφηγηματικότητα και μελωδικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

1979 – Ραλλία Χρηστίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια και δημιουργός, που έγινε γνωστή από το «Fame Story». Συνέχισε με προσωπική δισκογραφία, συνδυάζοντας ποπ, έντεχνες και λαϊκές επιρροές, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες. Παράλληλα ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, εκλεγόμενη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ

1986 – Χρήστος Μάστορας, Έλληνας τραγουδιστής και κεντρική φωνή του συγκροτήματος «Μέλισσες», ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά ποπ συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας. Με ιδιαίτερη φωνή, έντονη σκηνική παρουσία και ικανότητα στη σύνθεση, έχει συμβάλει σε μεγάλες επιτυχίες όπως «Κράτα τα μάτια σου κλειστά» και «Το Κύμα». Παράλληλα δραστηριοποιείται και ως συνθέτης για άλλους καλλιτέχνες, αποτελώντας ξεχωριστή φιγούρα της σύγχρονης ελληνικής ποπ μουσικής.

Θάνατοι

1831 – Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγκελ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), Γερμανός φιλόσοφος και από τους σημαντικότερους στοχαστές της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Θεμελίωσε τη διαλεκτική μέθοδο, επηρεάζοντας βαθιά την πολιτική θεωρία, την ιστοριογραφία και την κοινωνική σκέψη. Στο έργο του, η Ιστορία νοείται ως πορεία ελευθερίας μέσα από αντιθέσεις και συνθέσεις. Η επίδρασή του εκτείνεται από τον Μαρξισμό έως τη σύγχρονη ηπειρωτική φιλοσοφία.

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη